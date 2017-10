LE JOURNAL du 06.10.2017

Fiesta Drive: une application smartphone pour trouver une chauffeur sobre quand on a trop bu

Fiesta Drive, une application qui permet de rentrer en sécurité lors des manifestations. L’usage est simple, avec deux boutons: le premier pour ceux qui sont sobres et acceptent d’emmener quelqu’un pour rentrer; un second pour celui qui a trop bu et qui cherche une voiture qui va dans sa direction. L’application a été inaugurée il y a un an par Addiction Valais. Plus de 10’000 comptes ont été créés depuis son lancement. C’est pendant la Foire du Valais que l’application connaît un pic d’utilisation.

Reportage et interview de Sébastien Blanchard, intervenant en prévention à Addiction Valais.

Fermeture du tunnel du Grand-St-Bernard: «Est-ce qu’à la fin de la foire les clients viendront jusqu’à Aoste?», s’inquiète Beppe Salussoglia

Le tunnel du Grand-St-Bernard, reliant le Valais à l’Italie, est fermé pour cause de travaux, suite à un incident (une poutrelle tombée du plafond le 21 septembre). Quelles conséquences pour les commerçants qui viennent d’Aoste à la Foire du Valais? L’entreprise familiale Colella fait le trajet depuis Aoste avec ses articles d’électroménager depuis une décennie. Mais cette année, la situation s’est compliquée, avec la fermeture du tunnel. Beppe Salussoglia explique en quoi cela l’inquiète.

Le tunnel reste fermé jusqu’au 30 novembre. Le col est ouvert au trafic, tant que la météorologie le permet.

Agrolympics: le Valaisan Yanis Sarrasin sacré champion d’Europe d’épreuves agricoles

Le Valaisan Yanis Sarrasin est devenu champion d’Europe d’épreuves agricoles. Le jeune orserain a remporté les Agrolympics qui se disputaient en Allemagne. Son équipe, composée de quatre jeunes agriculteurs romands, s’est imposée face aux représentants de 18 autres pays.

Une compétition composée d’une vingtaine d’épreuves, comme le démontage de machines agricoles, des calculs d’engrais ou encore le montage d’abreuvoirs.

Vincent Bonvin, nouveau président du Bureau des métiers, a présidé sa première assemblée générale

Le Bureau des métiers tenait ce vendredi son assemblée générale. L’occasion pour Vincent Bonvin de faire ses premiers pas en tant que nouveau président de l’association patronale. L’un de ses défis sera de promouvoir les métiers du second œuvre auprès des jeunes afin d’assurer la relève.

Vincent Bonvin, ancien conseiller communal et député au Grand Conseil, a succédé à Raphy Coutaz qui avait présidé le Bureau des métiers durant sept ans.

Journée d’inspection pour le canon du Château de la Majorie à Sion

C’était jour d’inspection pour le canon du Château de la Majorie. L’obusier de 10.5 centimètres (offert à l’Etat du Valais en 1992 par la Confédération) fêtait par la même occasion les 25 ans de son installation. Autorités politiques, religieuses et militaires se sont réunies pour l’événement. L’objet date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il avait été offert pour célébrer le 150e anniversaire de la Place d’armes de Sion. Et c’est avec facilité que le canon a passé le contrôle technique.

Ec(h)o, une expo qui redonne vie à des objets usagés, réalisés par des artistes et artisans de Chez Paou

Ec(h)o, c’est le nom d’une exposition montée par l’atelier 16art de la Fondation Chez Paou.

Elle réunit des photographies, du matériel sonore, du mobilier et des objets d’art fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les artistes et artisans sont des bénéficiaires de Chez Paou, accompagnés par des maîtres socioprofessionnels. Interview de Jacques Gasser, responsable du secteur socioprofessionnel de Chez Paou.

L’exposition se déroule à Sion, à la Galerie de la Treille. Elle sera ouverte jusqu’au 14 octobre.

Rencontre avec l’humoriste Jean-Louis Droz à la Foire du Valais

Rencontre à Martigny avec l’humoriste Jean-Louis Droz, invité pour un spectacle qui sera donné aux invités de la Banque cantonale du Valais, hôte d’honneur de la Foire du Valais. Il évoque son actualité et les spectacles qu’il interprète.

Conso-tendance: la brisolée, c’est de saison! Surtout à Fully

Rendez-vous avec Sylvie Gsponer (Hôtel-Restaurant de Fully) et Stéphane Carron (Forum des Vignes) pour découvrir comment préparer une belle brisolée. À une semaine des festivités – la Fête de la châtaigne a lieu les 14 et 15 octobre – on se prépare à rôtir six tonnes de la variété piémontaise qui sera servie.

La châtaigneraie de Fully est quant à elle à disposition pour la cueillette des particuliers, mais pas question d’en faire commerce!