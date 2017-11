LE JOURNAL du 06.11.2017

«Acceptez-vous d’organiser les JO pour un montant maximum de 60 millions?» Avant d’interroger le peuple, le Canton dévoile son plan d’action

Le 10 juin, les citoyens valaisans auront à répondre dans les urnes à une question: «Acceptez-vous d’organiser les JO pour un montant maximum de 60 millions?» Ce lundi, le Canton du Valais et la Ville de Sion se sont positionnés ouvertement sur le dossier des Jeux olympiques d’hiver 2026. S’il n’y a pas de nouveaux éléments, on en sait plus sur l’implication valaisanne. Frédéric Favre, vice-président de la candidature Sion 2026 était accompagné de Roberto Schmidt et de Christophe Darbellay. Les trois conseillers d’Etat se sont exprimés par rapport à leur département respectif.

Construction en Valais: quels garde-fous pour l’aménagement de notre territoire?

Le Valais compte environ 340’000 habitants. La population augmente en moyenne de 1% par année. Les Valaisans se concentrent sur à peine 3% du territoire cantonal. Nous sommes à l’étroit, en témoignent ces bâtiments et ces villas qui sortent de terre de partout en ce moment, sur des surfaces de plus en plus petites. Comment les autorités (cantons, communes) gèrent-elles l’aménagement du territoire? Plan directeur cantonal – plans d’affectations communaux: quelles sont les règles qui s’appliquent lorsqu’une ville ou une commune décide d’étendre sa zone constructible? Quel rôle jouent nos architectes dans ce jeu de dominos?