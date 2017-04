LE JOURNAL du 07.04.2017

Législature 2017-2021: les conseillers d’Etat valaisans se sont réparti les départements

Le nouveau Conseil d’Etat s’est mis d’accord sur la répartition des départements. Christophe Darbellay hérite de la formation et de l’économie; à Roberto Schmidt les finances et l’énergie; Frédéric Favre obtient la sécurité et les institutions. Statu quo, enfin, pour les sortants Esther Waeber-Kalbermatten et Jacques Melly.

Élection du Conseil d’Etat: l’UDC fait recours au Tribunal fédéral

Le comité l’UDC du Valais romand a décidé jeudi soir, à l’unanimité, de recourir au Tribunal fédéral pour «que toute la lumière soit faite». À ce jour, 119 cas de fraude électorale sont avérés. Ce recours pourrait déboucher sur une remise cause de la composition du nouveau conseil d’Etat.

Le service civil attire toujours plus de jeunes Valaisans même s’il est plus long que l’armée

En Suisse, les jeunes sont de plus en plus nombreux à rejoindre le service civil. Nous avons rencontré un civiliste, Yodok Ebener. Il explique ses motivations à rejoindre le service civil, après avoir fait son école de recrue.

Centre de requérants d’asile: comme Martigny, Tourtemagne s’étonne de la manière de faire de la Confédération

Le plan «Asile» de la Confédération a été mis en consultation mardi avril. En Valais, Martigny et Tourtemagne sont envisagés pour l’implantation d’un centre fédéral pour requérants d’asile. À Tourtemagne, si rien n’est encore décidé, le manque d’information préalable a fait réagir.

Rencontre avec Mathilde Dauphin, fromagère et éleveuse qui bichonne sa vache avant les combats de reines

Tous les jours, c’est le même rituel pour Mathilde. Fromagère à la laiterie de Savièse, la Normande arrivée en Valais en 2005 fabrique et veille sur son fromage minutieusement. Une fois terminées ses tâches à la laiterie, Mathilde prend la direction de l’écurie pour aller voir sa vache nommée «Madonna». La bête participe dimanche aux combats à Savièse.

«La frappe des USA en Syrie est un message envoyé aux Russes et aux Nations Unies», dit Xavier Colin

Les Etat-Unis ont frappé la Syrie la nuit dernière, en réaction à l’attaque au gaz sur une ville rebelle du nord ouest du pays. La frappe a fait une centaine de morts et 500 blessés. Xavier Colin est l’invité cette semaine de notre DÉBRIEF’. Expert des questions internationales, il commente cette actualité. Extrait.

Diffusion du DÉBRIEF’ samedi à 18 heures.

Zoom sur le harcèlement de rue. Un problème de société? Réponses avec Mathias Reynard et Jacqueline Fellay-Jordan

Le harcèlement de rue et une forme de discrimination qui se développe en Valais. On en parle avec Mathias Reynard, conseiller national socialiste qui a interpellé le Conseil Fédéral sur le sujet et Jacqueline Fellay-Jordan, conseillère en santé sexuelle au centre de consultation SIPE. Une table ronde pour mieux comprendre ce phénomène très répandu et d’esquisser des solutions.