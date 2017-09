LE JOURNAL du 07.09.2017

Un 9e cas de rougeole a été détecté. Le canton du Valais prend l’affaire très au sérieux.

Un neuvième cas de rougeole a été détecté en Valais. Des élèves non-vaccinés sont exclus de l’école durant deux semaines. L’affaire est prise très au sérieux par les services de l’Etat du Valais. Le docteur Frank Bally, médecin cantonal remplaçant pour les maladies transmissibles, est sur le plateau du JOURNAL pour en parler.

L’Agroscope de Conthey mis en vente dans les petites annonces: un passage obligatoire pour le rachat par le Canton du Valais

Si on en croit les petites annonces sur le web, des terrains et des bâtiments du centre de recherche en agronomie à Conthey – l’Agroscope – sont en vente depuis le 1er septembre. Et pourtant, la Confédération et l’Etat du Valais annonçaient fin février 2017 le rachat de l’Agroscope par le Canton. En mai dernier, un accord de principe concernant le rachat du site a été signé. Cette annonce n’a rien d’un «fake», c’est en fait un passage obligatoire; l’appel d’offres public fait en effet partie de la mise en œuvre formelle de l’accord de principe signé par la Confédération et le Canton: «Le canton est en négociation avec la Confédération depuis de nombreux mois. Et dans ce processus, l’Office fédéral de la construction et de la logistique doit passer par cette étape, malgré le fait que le Canton du Valais a manifesté son intérêt», explique Jacques Rossier, chef de l’Office d’arboriculture et cultures maraîchères.

Le rachat doit encore être validé par le Grand Conseil avant d’être effectif début 2018.

Lombricompostage: dépenser moins pour ses poubelles grâce à Eisenia foetida, un vers qui raffole des déchets organiques

Les Eisenia Foetida sont des lombrics qui transforment toutes les matières organiques en décomposition. À ne pas confondre avec le ver de terre du jardin, précise Agnès Gerber, lombricultrice. Avec l’introduction de la taxe au sac dès le 1er janvier 2018 dans le Valais romand, composter ses déchets organiques aide à réduire le montant dévolu aux poubelles. Les lombricomposteurs s’installent même sur les balcons. «Il y a une évolution des consciences collectives face au recyclage, constate Agnès Gerber. Les gens prennent de plus en plus conscience que c’est une valeur, que ces épluchures ne sont pas que du déchet.»

Presse microlocale: le bimensuel «Le Vendredi», dans le Chablais, fête ses 20 ans

Alors que la presse romande traverse une grave crise économique, avec des restructurations et regroupements à la clé (à l’exemple du «Matin» et du «20 Minutes», des quotidiens du groupe Tamedia), un bimensuel chablaisien fête cette fin de semaine ses 20 ans. Depuis ses débuts, «Le Vendredi» est devenu une institution dans la région. Un numéro spécial paraît à l’occasion de cet anniversaire, numéro qui raconte les 20 ans de vie du magazine.

Presse romande en crise: analyse de la situation avec la journaliste Romaine Jean

La presse suisse traverse une grave crise économique. Restructurations, fusion, licenciements: le climat est tendu pour les journalistes. Ce jeudi matin, plusieurs d’entre eux ont manifesté leur mécontentement à Berne face aux agissements du groupe zurichois Tamedia. La journaliste Romaine Jean est invitée dans LE JOURNAL pour en parler.