LE JOURNAL du 07.11.2017

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Dès 2019, après les travaux, l’Ecole des Missions accueillera des personnes d’horizons différents

Gros coup de neuf pour l’Ecole des Missions de Saint-Gingolph. Jusqu’en 1987, le bâtiment était un lieu de formation destiné aux Spiritains de Suisse, avant de devenir un centre d’accueil généraliste. Le complexe sera entièrement rénové et remis aux normes. Il proposera différents types d’accueil à destination des institutions ecclésiales et des sociétés locales. Il recevra également une vingtaine de jeunes adultes en difficulté de formation et offrira des formations et occupations à des bénéficiaires de l’aide sociale et à des requérants d’asile. Quant à la communauté des pères spiritains, elle continuera à résider dans une partie du site.

Céline Barman, avec ses bijoux, s’inspire de la nature. Elle sera à la Biennale des métiers d’art à Monthey

Dès vendredi, la 11e Biennale des métiers d’art et d’artisanat du Valais ouvre ses portes à Monthey. Une trentaine d’artistes y exposeront leurs objets créés à partir de matériaux comme le bois, le verre, la pierre ou le textile. Céline Barman, elle, travaille le métal pour créer des bijoux faits à partir de dentelle ou de feuilles. À découvrir à Monthey du 10 au 12 novembre.

Bilan des six premiers mois des trois nouveaux conseillers d’Etat (1): Roberto Schmidt

C’est l’heure est au bilan pour le Conseil d’Etat. Voilà six mois que les trois nouveaux ministres ont endossé leur costume. Ce soir, on accueille Roberto Schmidt. Avec lui, nous évoquons les défis qui attendent ses départements: Finances et Energie.