LE JOURNAL du 08.09.2017

TedX à Martigny réunit les passionnés d’innovation

À Martigny, ce vendredi soir, se déroule une nouvelle édition de TedX. Une soirée qui réunit les passionnés d’innovation autour de plusieurs orateurs d’horizon très différents, dont l’ancien conseiller fédéral valaisan Pascal Couchepin. Le principe des conférences Tedx est de faire découvrir des innovations dans plusieurs domaines en un temps record de quatorze minutes.

Produits du terroir, plats équilibrés ou végétariens… Les cantines scolaires s’adaptent aux changements de société

Produits locaux, surgelés ou régime végétarien: qu’est-ce qui est servi dans les cuisines collectives à nos jeunes dans les cantines scolaires? Aux commandes de la cuisine Fleurs des Champs à Crans-Montana depuis huit ans, Julien Bellenfant a pu constater le plaisir qu’ont les enfants de manger des légumes.

Un souci plus grand d’équilibrer les assiettes, des produits locaux mais aussi surgelés… Les cantines tentent de répondre aux changements de société, d’autant plus avec des normes d’hygiène devenues plus strictes.

Le chef Didier de Courten reçoit le Prix Rünzi. Pour la première fois, la distinction est décernée à un artisan

Le Prix Rünzi vient tout juste d’être décerné à Sion. Ce prix récompense par un chèque de 20’000 francs une personnalité ayant fait particulièrement honneur au Canton du Valais. Et pour 2017, la Fondation, présidée par le Conseiller d’Etat Jacques Melly, a choisi de récompenser Didier De Courten.

Le prix Rünzi existe depuis plus de 40 ans. Il a honoré des artistes, des chercheurs, des sportifs. Mais c’est la première fois qu’il est décerné à un artisan. Le chef sierrois affiche 19 points au Gault&Millau et deux étoiles Michelin.

Le PLR et l’UDC Valais disent «non» à Prévoyance Vieillesse 2020, estimant qu’elle est antisociale

Sous l’appellation «Alliance des Générations Valais», le PLR et l’UDC ont tenu conférence de presse ce vendredi matin. Ils appellent à rejeter Prévoyance Vieillesse 2020», une réforme qu’ils qualifient d’antisociale, qui représente selon eux une injustice entre les générations. Pour les opposants, cette réforme est mauvaise tant pour les jeunes, les retraités que les femmes pour qui l’âge de la retraite passerait à 65 ans.

Journée mondiale de l’alphabétisation: en Valais, 30’000 personnes sont touchées par l’illettrisme

30’000 personnes sont touchées par l’illettrisme en Valais, soit l’équivalent de la population de la ville de Sion. Pour ce 8 septembre, Journée mondiale de l’alphabétisation, l’Association Lire et Ecrire a organisé une lecture publique ce matin au marché de Sion. Une vingtaine de personnalités valaisannes ont ainsi lu, durant quelques minutes, un texte de leur choix. L’objectif: sensibiliser les gens à cette problématique et dire aux gens en difficulté qu’il existe des aides.

L’Association Lire et Ecrire donne des cours de lecture et d’écriture à des adultes. Il existe 18 cours dans le Valais romand. Contact: 0840 47 47 47.

Fondation Gianadda: la Banque Cantonale du Valais présente sa collection d’art au Vieil Arsenal

La collection d’œuvres d’art de la Banque Cantonale du Valais (composée de 560 pièces) a une valeur inestimable. À l’occasion du 100e anniversaire de la banque, une sélection choisie parmi ces œuvres est exposée à Martigny. «Artistes valaisans» présente l’Ecole de Savièse, mais également des aspects méconnus de la production artistique valaisanne. Paysages, natures mortes ou portraits: elle se décline en six chapitres. À découvrir jusqu’au 19 novembre.

Une exposition au Château de Saint-Maurice, rend hommage à Mix & Remix, disparu en décembre dernier

Une exposition hommage vient de s’ouvrir à Saint-Maurice. Elle présente 150 créations de Mix & Remix. L’artiste-dessinateur était publié notamment dans «L’Hebdo» et au «Matin Dimanche», Mix & Remix. C’est la deuxième expo que le Château consacre à cet enfant de Saint-Maurice, douze ans après un premier regard sur ce dessinateur hors pair.

Chômage: le Valais enregistrait 5063 chômeurs en août 2017

Le chiffre du jour concerne le chômage en Valais: 5063. C’est le nombre de chômeurs à fin août en Valais. Ce sont 58 de plus qu’à fin juillet Ils viennent principalement des professions de l’agriculture. Le taux de chômage est lui resté stable à 2,9%.

Pouvoir conduire une voiture manuelle en ayant passé son permis sur boîte automatique: l’idée de l’OFROU hérisse les profs d’auto-école

Conduire une voiture à boîte manuelle quand on a passé son permis sur une automatique: l’idée fait partie d’un paquet de mesures proposées par l’Office fédéral des routes. Le projet est en consultation jusqu’au 26 octobre. Il ne fait pas que des heureux, notamment du côté des écoles de conduite.

Chaque année en Valais, ce sont 5500 personnes qui tentent de décrocher leur permis; 1% le fait sur boîte automatique. Un choix qui se fait souvent pour simplifier l’obtention du sésame. Du côté de l’Association Valaisanne des Autoecole, on reste très critique sur cette réforme. Les moniteurs valaisans comptent bien faire entendre leur voix.

Autoroute A9 dans le Haut-Valais: le tunnel d’Eyholz en voie d’achèvement

Les automobilistes vont pouvoir bientôt emprunter un nouveau tronçon de l’autoroute dans le Haut-Valais: le tunnel d’Eyholz est en cours d’achèvement. Les automobilistes peuvent d’ores et déjà se réjouir de pouvoir circuler prochainement sans embouteillages entre Eyholz et la vallée de Viège!

Conso-tendance: rouler avec un vélo électrique, pour les fainéants ou les sportifs?

L’eBike séduit de plus en plus d’amateurs. À Copenhague, le vélo a supplanté la voiture; en Valais, on est loin des chiffres danois, mais le vélo électrique a amené un renouveau dans la pratique du cyclisme et a permis de doper les ventes. 40% du marché du vélo est électrique, note Caroline Faiss, gérante de Cyclissimo Valais à Uvrier. Le vélo remplace même la voiture dans certaines familles.

European Master de Crans-Montana: 65 joueurs seront qualifiés pour les tours finaux de ce week-end

Après deux jours de compétition, 65 joueurs seront qualifiés pour les tours finaux de ce week-end. À l’heure où l’on se parle, tous n’ont pas encore rendu leur carte de ce vendredi.

Le 13e festival Tohu-Bohu à Veyras a ouvert jeudi soir

