LE JOURNAL du 09.11.2017

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

«Futur en tous genres»: des élèves passent une journée à Canal9 et découvrent les métiers de la télé

«La journée des filles», puis «Osez tous les métiers» et, finalement, «Futur en tous genres»: depuis 2001, les écoliers valaisans ont l’opportunité de découvrir un métier atypique le temps d’une journée. En Valais ils sont 1834 aujourd’hui à être dispensés d’école et à intégrer le monde du travail. Huit jeunes de 11-12 ans se sont frottés au métier de journaliste, cameraman, monteur à la télévision Canal9.

Cybersécurité: les smartphones sont la nouvelle cible des hackers

Les personnes privées ou les entreprises dont les employés travaillent beaucoup avec leur smartphone sont les nouvelles cibles des hackers. Ces pirates utilisent souvent le téléchargement de jeux que nous faisons sur nos téléphones portables ou encore de fausses applications à télécharger soi-disant gratuitement alors que normalement elles sont payantes. Ensuite, notre téléphone est à leur merci.

Cette thématique a été abordée lors du 3e Forum de Cybersécurité de la Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie. Quelle recommandation retenir? Toujours tenir son téléphone à jour, soit faire la mise à jour du système d’exploitation lorsqu’il est demandé de le faire. Et installer uniquement des applications que vous avez téléchargées dans le magasin d’applications des éditeurs de smartphone, soit iTunes ou Google Play.

Dès janvier, le Valais disposera d’un ombudsman de la santé et des institutions sociales. Me Ludivine Detienne vient d’être nommée

Le Conseil d’Etat a nommé Me Ludivine Détienne comme responsable de l’ombudsman de la santé et des institutions sociales. Cet organe nouvellement créé est chargé de collecter les plaintes et signalements des patients et des employés des institutions sanitaires et sociales. Il recueillera également les dysfonctionnements dénoncés de manière anonyme par les lanceurs d’alerte. Avocate sur la place de Sion, Me Détienne assumera la responsabilité de cet organe de médiation en parallèle de ses activités dès le 1er janvier 2018.

Troistorrents: le nouveau giratoire, inauguré ce jeudi, va fluidifier le trafic dans la vallée d’Illiez

Ce matin, le nouveau giratoire de la Tine a été officiellement inauguré à l’entrée de Troistorrents. La circulation va se fluidifier dans la vallée d’Illiez grâce à un rond-point qui a coûté près de 4,5 millions de francs, prise en charge à 90% par la Confédération.

Samedi, c’est le parking communal de Troistorrents qui sera officiellement inauguré. Un parking dont l’idée remonte à plus de 30 ans, si on en croit les archives de la commune. C’était donc un réel besoin puisqu’à chaque manifestation, ou ensevelissement, les voitures étaient parquées sur les trottoirs et cela devenait un problème au niveau de la sécurité.

Cet ouvrage à un peu plus de 16 millions de francs n’a pas été facile à réaliser.

Coupe de Suisse de basketball: le BBC Monthey se qualifie pour les quarts de finale

Le club chablaisien s’est qualifié pour les quarts de finale en battant Pully-Lausanne. «Nous étions beaucoup plus forts que Lausanne!», se réjouit le joueur Gilles Martin. Même si les Vaudois se sont donné les moyens en début de rencontre, le BBC Monthey a gagné 85 à 56.

Irlande du Nord vs Suisse: portrait d’un fan de la Nati qui assiste à Belfast à son 103e match de l’équipe suisse

Ce jeudi soir, match de barrage pour le Mondial russe 2018. L’Irlande du Nord affronte la Suisse. Ce sera le 103e match de la Nati auquel Lianel Gay assiste. Le Martignerain fait partie des plus grands fans de l’équipe suisse. Il sera ce soir à Belfast pour le match Irlande du Nord – Suisse.

Yann Lambiel se produisait, hier au CERM, à l’occasion des 100 ans de la BCVs. Un cadeau de la banque à ses actionnaires

«Là, je ne peux pas trop te parler, je suis au truc de la BCV au CERM. Hein? Non, non c’est un petit comité, ils sont 2000. Généralement quand je viens ici ils sont quatre fois plus…» Le CERM était bondé mercredi soir à l’occasion des 100 ans de la Banque cantonale du Valais. Mais rien à voir avec une certaine choucroute… 2200 personnes étaient présentes hier pour partager un plat valaisan: pomme de terre en robe des champs, fromages et viande séchée. Le comique Yann Lambiel était sur scène en guise de dessert.

Six mois au Conseil d’Etat: bilan pour Christophe Darbellay

Christophe Darbellay a pris la tête des départements valaisans de l’économie et de la formation, il y a tout juste six mois. Le Conseiller d’Etat démocrate-chrétien se prête à son tour à notre interview politique. Il nous dit si la réalité du travail au gouvernement correspond à ce qu’il attendait.

Le gouvernement valaisan a-t-il repris de la vigueur avec son arrivée, celle de Frédéric Favre et Roberto Schmidt? Comment cela se manifeste au jour le jour? La réalité du gouvernement correspond-elle à ce qu’il attendait? Y a-t-il un style Darbellay? L’ancien président suisse du PDC a-t-il su troquer sa casquette de militant pour celui de gouvernant? Quel est le dossier le plus important sur lequel lui et ses employés ont à travailler? Autant de questions auquel Christophe Darbellay répond.