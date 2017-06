LE JOURNAL du 12.06.2017

Avec un point TARMED trop bas, la médecine de périphérie risque d’être démantelée, craint la Société médicale du Valais

«Non au démantèlement de la médecine en périphérie»: la Société Médicale du Valais s’inquiète pour la qualité et l’attractivité du système sanitaire valaisan, alors que le Conseil fédéral planche sur des coupes dans la santé. La valeur du point tarifaire TARMED est l’une des plus basses du pays et le conseiller fédéral Alain Berset prévoit des baisses. En jeu, selon la SMVS (qui a présenté ses craintes face à la presse ce lundi): la qualité des soins dans notre canton.

Une actualité commentée par la ministre Esther Waeber-Kalbermatten.

Handicap: les besoins vont croître ces prochaines années. Le Valais anticipe

Aujourd’hui, le Valais dispose 998 places d’hébergement pour toutes les personnes en situation de handicap. À côté de cela, les institutions proposent plus de 1800 places pour des prestations à la journée. Leur taux d’occupation avoisine (et dépasse même parfois) les 100%. C’est dire si les besoins sont aigus. Et ils vont croître, particulièrement dans les domaines psychique et mental. C’est ce qui ressort de la planification sur quatre ans effectuée par le Canton. Les coûts de prise en charge vont augmenter aussi: entre 6 et 10 millions sur quatre ans. Quant aux investissements à réaliser, ils devraient se situer entre 21 et 39 millions de francs d’ici 2020.

Pour en parler, une invitée: Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’État.

Des jeunes (dont deux Valaisans) font 700 propositions pour changer la Suisse

Le site engage.ch a recueilli les souhaits de jeunes Suisse entre février et mars (dont deux Valaisans). Onze parlementaires fédéraux ont ensuite choisi chacun un projet qu’ils défendront sous la coupole. Le conseiller national Philippe Nantermod défendra les projets d’Adrien Pinho et Maxime Maret qui proposent la conduite accompagnée dès seize ans.

«Apprendre à entreprendre»: un concours pour développer l’esprit d’entreprise chez les jeunes

Développer l’esprit d’entreprise chez les jeunes étudiants et apprentis, c’est l’objectif de la démarche Apprendre à Entreprendre. Des écoles de tout le canton ont participé au concours durant lequel il fallait défendre en huit minutes chrono devant un jury, pour convaincre les investisseurs de la qualité et de la viabilité de leur produit. Au final, sept groupes ont fait l’exercice.

Zoom sur le cyclisme sur piste: les Valaisans sont plutôt grimpeurs que pistards!

Les championnats suisses juniors sur piste avaient lieu ce week-end à Aigle. Dix-sept athlètes entre 17 et 18 ans venus de toute la Suisse se sont mesurés à cette occasion. Une compétition décortiquée en plateau par Georgy Debons, chef technique de la Fédération cycliste valaisanne.