LE JOURNAL du 12.09.2017

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Les vendanges ont débuté en Valais le 11 septembre, avec trois semaines d’avance. Le millésime est prometteur

La date officielle du début des vendanges a été fixée au 11 septembre. C’est avec trois semaines d’avance sur 2016 que la récolte du raisin a commencé cette année en Valais. Le millésime 2017, affaibli par le gel, est plutôt prometteur. Reportage dans les vignes de la Cave Olivier Zufferey, puis interview sur le plateau du conseiller d’État Christophe Darbellay.

Grand Conseil: les députés allouent 35,2 millions de francs pour lutter contre le gel

Le Grand Conseil a voté, ce mardi matin, un crédit de 35,2 millions de francs pour lutter contre le gel. À quoi va servir cet argent? Réponse du président de la commission d’Agriculture Tourisme Environnement, Emmanuel Chassot. Décision commentée par le conseiller d’État PDC Christophe Darbellay.

Le Parlement accepte d’entrer en matière pour l’extension de l’ouverture des magasins le dimanche

Le projet prévoit jusqu’à quatre dimanches ouvrables par année. L’idée revient au PLR Marcel Delasoie et au Noir Philipp Matthias Bregy. Ce mardi matin, les députés ont accepté (du bout des lèvres) d’entrer en matière sur la modification de la loi sur l’ouverture des magasins. Décision commentée par le PDC Christophe Darbellay. La suite des débats aura lieu vendredi.

Déplacer l’école de physiothérapie de Loèche-les-Bains à Sion: le sujet fait débat au Grand Conseil

Pour le député PDC du Haut-Valais et président de Loèche Martin Lötscher, il s’agit d’une attaque qui fâche et met la partie alémanique du canton en ébullition. Le Conseil d’État revient-il sur sa décision? Réponse du ministre Christophe Darbellay.

Consultation en ligne sur les addictions: des spécialistes répondent (en français) sur le portail safezone.ch

Le site (qui existe depuis 2014 en Suisse alémanique) débarque en Suisse romande et en Valais. Sur www.safezone.ch, des spécialistes répondent dans les 72 heures à toute question concernant les addictions. Il est également possible de participer à des chats individuels et anonymes. Le portail s’adresse aux personnes concernées par les addictions, leur famille et leurs proches, aux professionnels et à toute personne intéressée. Les offres de consultation sont gratuites et anonymes.

Les thématiques abordées le plus souvent concernent l’alcool et le cannabis, puis la cocaïne (qui concerne 10% des questions posées).

En Valais, aujourd’hui, on dénombre 2850 réfugiés. La tendance est à la baisse

En Valais comme en Suisse, le nombre de requérants d’asile est à la baisse; on dénombre en moyenne sur notre canton 40 arrivées par mois depuis début 2017. Selon Roger Fontannaz, chef de l’Office de l’asile, les jeunes migrants qui arrivent sont amenés à rester, conseille d’investir aujourd’hui pour éviter de futurs problèmes. «Le but, c’est de les sortir le plus vite possible de l’aide sociale.»

Navettes autonomes en ville de Sion: CarPostal décidera avant novembre d’une éventuelle prolongation des tests

25’000 utilisateurs ont été transportés par les deux navettes depuis leur lancement le 23 juin 2016 à Sion. Car Postal doit décider avant le mois de novembre de prolonger ou non les tests. Reste que le développement de ces navettes autonomes se poursuit en Suisse. Des discussions sont en cours avec des entreprises pour les utiliser sur des sites privés et des dessertes d’aéroports par exemple.

Breitling Sion Air Show: les ballets aériens se préparent avant le meeting de ce week-end

En juin dernier, la patrouille Breitling avait convié Canal9 à une journée de démonstration, à Dijon. L’occasion pour les membres de l’équipe de s’entraîner et de montrer aux organisateurs du Sion Air Show qu’ils évoluent en toute sécurité. Cette année une quarantaine d’avions et d’objets volants évolueront dans les cieux, tout comme onze patrouilles, à l’instar de la Breitling Jet Team. Au sol, il y aura 75 expositions statiques. Le Breitling Sion Air Show espère accueillir jusqu’à 80’000 spectateurs sur le week-end.

En 30 ans de carrière, Mix & Remix a réussi à imposer son coup de crayon. Hommage à Saint-Maurice

Le Château de Saint-Maurice consacre une exposition à Mix & Remix, génie du dessin disparu en décembre dernier. Un hommage au dessinateur de presse mais aussi – et surtout – à un artiste du crayon. En 30 ans de carrière, le dessinateur Philippe Becquelin a réussi à imposer son coup de crayon, avec un style incisif. À découvrir jusqu’au 12 novembre, au Château de Saint-Maurice.