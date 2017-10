LE JOURNAL du 12.10.2017

Affaire Fringer/Constantin: le président du FC Sion est interdit de stade durant quatorze mois. Il écope de 100’000 francs d’amende

La sanction de la commission de discipline de la Swiss Football League (SFL) est tombée ce jeudi: Christian Constantin est interdit de stade durant quatorze mois et écope d’une amende de 100’000 francs.

Droits TV: diffusé en direct, le championnat suisse de basketball suisse gagne en visibilité

Après le foot et le hockey c’est au tour du championnat suisse de basket d’être diffusé en live. Une nouvelle visibilité créée par la concurrence des opérateurs de télévision privée. Vingt et un matches de ligue nationale A sont diffusés par la chaîne MySports de l’opérateur privé UPC. Une opportunité pour le basket suisse, donc, et une année test pour

MySports. Le marché concurrentiel des opérateurs de télévisions privées n’a pas fini de modifier le paysage sportif suisse.

Stop-mitage: après le rejet par le Conseil fédéral de leur initiative, les Jeunes Verts continuent d’aller de l’avant. Explication d’Aurelian Mascitti

Mercredi, le Conseil fédéral a recommandé au Parlement de rejeter l’initiative des Jeunes Verts contre le mitage du territoire, sans proposer de contre-projet. Il considère que La loi sur l’aménagement du territoire (LAT) suffit pour lutter contre le surdéveloppement.

Réaction du député au Grand Conseil valaisan Aurélian Mascitti. Il explique pourquoi l’initiative de son parti sera maintenue.

Un nouveau billet de 10 francs bientôt dans vos porte-monnaie: mais comment se passe le remplacement?

La coupure de 10 francs va être petit à petit disparaître pour laisser la place, dès le 18 octobre, à un nouveau billet. Comment se déroule le passage de l’ancien au nouveau billet? Explication d’Albert Gaspoz, responsable communication à la Banque cantonale du Valais.

L’athlète paraplégique Silke Pan continue de briller: elle vient de remporter le Giro d’Italie et le Cybathlon de Düsseldorf

La Valaisanne d’adoption fait très fort en une semaine. Silke Pan a remporté le Giro d’Italie et le Cybathlon de Düsseldorf. La recordwoman du monde de handbike sur marathon a été largement au-dessus de ces adversaires puisqu’elle a remporté les seize étapes et épreuves au programme de ces deux compétitions.

Cartes numériques décrivant les lieux accessibles aux personnes souffrant de handicap: 300 lieux sont déjà répertoriés en Valais

En ce moment même, des bénévoles mesurent et répertorient les accès aux restaurants, hôtels et autres lieux de détente à Crans-Montana pour aider les personnes en situation de handicap. Pro Infirmis a créé ce projet de cartes numériques; pour le Valais, c’est la fondation Emera qui le réalise. Ces cartes, intégrées à des plateformes touristiques, contiennent des informations concernant l’accessibilité en fonction de plusieurs types de handicap: mobilité, ouïe, vue, déficience intellectuelle.

Trois cents lieux sont déjà répertoriés entre Crans-Montana, Sierre et le val d’Anniviers.

Reportage puis interview dans Le Journal d’Olivier Musy, directeur du service social handicap à Emera.

À Dorénaz, des professeurs d’escalade ont suivi la formation continue donnée par l’Italien Paolo Caruso

Encore méconnu, le métier de professeur d’escalade se professionnalise. En Valais, neuf personnes sont titulaires d’un brevet fédéral. Elles sont soumises à la loi sur les guides de montagne et autres professions à risques. Une vingtaine de ces professionnels de la montagne ont suivi, durant deux jours, une formation d’escalade dispensée par un guide italien, Paolo Caruso. Fort d’une longue expérience sur le rocher et d’une recherche personnelle, le grimpeur italien s’est beaucoup inspiré du taï chi dans la méthode qui porte son nom.

Depuis 2012 et la création d’un brevet fédéral, 35 professeurs ont obtenu une vraie reconnaissance de leurs compétences.