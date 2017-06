LE JOURNAL du 13.06.2017

Le suspens continue autour de la survie du HC Martigny Red Ice qui sollicite un délai de quinze jours supplémentaires

Le club qui avait jusqu’à aujourd’hui 13 juin pour se sauver de la faillite; il a demandé à la juge de district un nouveau délai de quinze jours pour trouver des solutions de sauvetage. Le verdict du tribunal sera communiqué demain mercredi. On en parle en direct de Martigny avec deux supporters.

Le BBC Monthey sera peut-être champion suisse ce mardi soir

Tous les Montheysans retiennent leur souffle: ce mardi soir, leur équipe pourrait bien devenir championne suisse pour la 3e fois de son histoire. En finale des play-off, le BBC Monthey mène Genève 3 à 2. Si les Valaisans remportent l’acte 6 ce soir, ils seront champions. Récapitulatif de cette saison du 50e anniversaire du club.

Sauvetage de TéléMorgins: l’échéance a été repoussée d’un mois

L’appel à l’aide remonte à la mi-mai mai. TéléMorgins devait trouver 1,8 million de francs pour sauver sa société et ouvrir ses remontées mécaniques l’hiver prochain. Or, le dossier est très complexe. Il implique de nombreux partenaires. Bonne nouvelle dans ce sauvetage: l’échéance vient d’être repoussée d’un mois.

Le conseil municipal de Sierre a fixé les cinq défis qu’il veut relever durant cette législature

La ville de Sierre a dévoilé ce mardi matin les principaux axes de travail de la législature. Ce programme de ville s’articule autour de différents thèmes dont le développement doit faire de Sierre une ville dynamique, leader de sa région. «Le conseil municipal s’est mis une journée au vert pour définir la vision commune qu’il avait pour sa ville, rapporte le président Pierre Berthod. Nous avons défini cinq défis qu’on voulait relever ensemble. Et pour chacun de ces défis, nous avons déterminé un certain nombre d’actions à mener.»

La Fondation Arnaud veut être moins élitiste et devenir un lieu de vie tous publics

Plus qu’un lieu d’exposition, la Fondation Arnaud à Lens/Crans-Montana veut devenir un centre d’art où se côtoient différents publics et différentes manifestations. En d’autres termes: proposer un programme moins élitiste. Engagée d’abord comme responsable événementiels, la nouvelle directrice Anne Bucher présente son concept: «Notre but est de faire de la Fondation Arnaud un centre culturel et de vie. Pas juste une exposition avec une thématique précise mais pour boire un café ou réserver la salle pour un mariage ou un autre événement.»

La prochaine exposition intitulée Visages de l’Orient interroge les différents regards sur l’Orient. Elle regroupe des œuvres d’artistes contemporains mais aussi une partie de la collection d’images du célèbre couple d’ethnologues Micheline et Pierre Centlivre. Vernissage le 16 juin jusqu’au 29 octobre.

La Fondation Barry en randonnée jusqu’à Berne avec un de ses chiens St-Bernard

Un groupe de la Fondation Barry est parti à pied ce matin avec un de ses chiens pour rallier Berne en plusieurs étapes. En une semaine, ils vont parcourir 135 kilomètres. «Aujourd’hui, explique Gabriel Briggieri, vice-directeur de la Fondation Barry du Grand-St-Bernard, c’est la première étape qui va de Martigny à la Maison de Terre des Hommes Valais. Le but de cette marche, c’est d’arriver à Berne le 21 juin. Il y aura le vernissage d’une exposition avec de grands St-Bernard en plexiglas dans cette ville pour rendre hommage au travail de ces chiens.» Pour que les St-Bernard ne souffrent pas des chaleurs estivales de ces prochains jours, un tournus est prévu entre les chiens.

Zoom sur «Where is Marlo», une marque de mode pour enfants lancée par une Valaisanne

Lancer une marque de mode enfantine – Where is Marlo -, il fallait oser. Et surtout en Valais! Depuis deux ans Anne-Sophie Bitz imagine, dessine et crée des vêtements pour les enfants. Découverte d’un univers où il faut savoir tout faire.