LE JOURNAL du 13.09.2017

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Ligne THT entre Chamoson et Chippis: le Tribunal fédéral donne raison à Swissgrid. Les opposants n’abandonnent pas

Les opposants à la ligne à très haute tension entre Chamoson et Chippis (qui demandent son enfouissement) viennent de perdre une bataille au Tribunal fédéral. Une décision qui suscite de vives réactions. L’avocat des opposants Jacques Philippoz et la porte-parole du constructeur Swissgrid Marie-Claude Debons sont nos invités.

Airshow: le Breitling DC-3 boucle son tour du monde à Sion

Le DC 3 de Breitling s’est posé à l’aéroport de Sion ce mercredi. L’avion construit dans les années quarante termine en Valais un tour du monde de six mois; 28 pays ont été visités, 45’000 kilomètres ont été parcourus. Ce périple s’achève dans la capitale à l’occasion du Breitling Sion Airshow qui a lieu cette fin de semaine. L’avion sera visible dès jeudi pour le public à l’aéroport de Sion.

Femmes en politique: le Valais se place parmi les plus mauvais élèves de Suisse!

Que ce soit au Grand Conseil ou dans les exécutifs communaux, la barre des 20% d‘élues semble être infranchissable aujourd’hui en Valais. Cela place le canton dans les plus mauvais élèves de Suisse en la matière. On écoute la réaction d’Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de l’office cantonal de l’égalité.

Sion 2026: le PS du Haut-Valais se positionne contre la candidature aux JO

Le PS du Haut-Valais annonce son opposition à la candidature aux Jeux olympiques. Il juge le projet peu clair à ce stade, et peu soutenu que ce soit au niveau cantonal ou national.

À noter que, selon Associated Press, les Etats-Unis auraient commencé des discussions sur une possible candidature aux Jeux d’hiver en 2026. L’agence de presse évoque plusieurs sources, assurant que le projet serait étudié à Salt Lake City et à Denver.

Carnet rose à la Fondation Barry: douze chiots St-Bernard viennent de naître

Douze chiots du St-Bernard viennent de naître: quatre de la chienne Malta et huit de Nevada. Six femelles et six mâles de plus pour la Fondation Barry. Réaction du responsable de l’élevage, Manuel Gaillard.

Une année pour lutter contre les préjugés: un calendrier présente la différence sans indifférence, avec des enfants de 4 à 17 ans

Ces enfants ont entre 4 et 17 ans. Tous font face aux difficultés de leur vie avec une force de vie incroyable. Ces jeunes Romands doivent composer leur quotidien avec une différence: certains sont atteints de maladie grave, d’autres non. Un calendrier leur est consacré. Nous avons suivi l’une des séances photos de l’un d’entre eux.

La 4e Triennale d’art contemporain va à la rencontre du public, par exemple au relais autoroutier du St-Bernard

La 4e édition de la Triennale d’art contemporain bat son plein en Valais. Les expositions veulent aller à la rencontre d’un large public. Prise de température au relais autoroutier du St-Bernard, haut lieu de la manifestation.