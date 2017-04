LE JOURNAL du 14.04.2017

La Commune de Nendaz va être plus stricte avec les radiers alibis

À Nendaz, des radiers en prévision d’une hypothétique réalisation ont poussé par dizaines. Après avoir joué la carte du dialogue, la Commune entend à présent durcir le ton avec ceux qui ne se conformeraient pas à la loi. Une loi qui stipule qu’un chantier doit être poursuivi sans interruption.

À Bellwald, les vacances de Pâques ne sont plus synonymes de ski, mais à Belalp oui

Bellewald a mis hors service ses remontées mécaniques au terme du premier week-end d’avril. Une décision prise en raison du positionnement tardif de Pâques dans le calendrier 2017. Les remontées mécaniques ont calculé que les charges seraient largement supérieures aux rentrées financières.

Pour les clients qui séjournent encore à Bellwald, l’Office de tourisme offre des billets à prix réduit pour l’Aletsch Arena.

Du côté de Belalp, on skie encore et la station on espère malgré tout enregistrer une bonne fin de saison.

Remontées mécaniques: quels financements dans les pays voisins?

Alors que la question de la création d’une aide à fonds perdu de 157 millions de francs pour les remontées mécaniques est en discussion en Valais, nous sommes allés voir comment cela se passe en Italie. Exemple avec la Vallée d’Aoste, où le modèle de financement est très différent.

Swiss Snow Happening: Nendaz accueille le championnat suisse des professeurs de ski

Ski de fond, boardercross, big air ou slalom: les écoles de ski de tout le pays vont s’affronter dans une dizaine de disciplines, de tous les sports de neige.

C’est la première fois que cette compétition a lieu en Suisse romande où elle est encore peu connue. Nendaz peut s’attendre à d’excellentes retombées médiatiques.

Zoom sur la folie des drones, un marché en expansion

Il n’y a jamais eu autant de drones dans l’espace aérien. Depuis 2009, ils sont vendus aussi bien dans les boutiques spécialisées d’aéromodélisme que dans les grandes surfaces. Aujourd’hui, on fait le point sur cette mode qui n’en finit pas avec un invité: Frédéric Hemmeler. Il a monté une académie de pilotes de drones. Avec lui, on parle des nombreuses applications possibles mais aussi des risques et de la législation sur les drones.