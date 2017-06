LE JOURNAL du 14.06.2017

Journal spécial HC Red Ice et BBC Monthey

Ce mercredi, le sport valaisan est divisé entre gens qui pleurent et gens qui rient: à Martigny, on a appris ce matin la décision du Tribunal de district de ne pas ajourner la faillite du HC Red Ice; à Monthey, on se prépare à fêter le retour des héros qui ont remporté la coupe de Suisse, le BBC Monthey ayant battu les Lions. Au-delà de ces deux faits d’actualité est abordée la question de la place du sport professionnel en Valais.

Frédéric Filippin et Samuel Bonvin ont invité quatre personnes sur le plateau du journal pour analyser cette actualité:

Erik Lehmann, entraîneur d’Helios Basket

Christian Rappaz, journaliste à l’Illustré

Grégoire Oggier, responsable des sports à Rhône FM

Emmanuel Favre, journaliste sportif au Matin

Le HC Red Ice officiellement en faillite: réactions recueillies dans les rues à Martigny

Le HC Red Ice espérait un délai supplémentaire pour trouver les fonds permettant d’éviter la faillite: le refus du Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice est tombé comme un couperet ce mercredi matin. HC Red Ice SA est donc officiellement en faillite ce 13 juin à 16 heures. Malgré les documents fournis, le Tribunal a constaté le surendettement du club et n’a pas reçu de garanties concrètes. Les seuls documents fournis ne contiennent pas d’engagements fermes et inconditionnels. Cette décision est susceptible d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

Le BBC Monthey a remporté le titre de champion suisse: retour sur le match face aux Lions de Genève

En s’imposant lors de l’acte six sur le terrain des Lions de Genève, le BBC Monthey a remporté le titre de champion suisse de Ligue nationale A. Après la Coupe de la Ligue glanée début février, les Chablaisiens ramènent en Valais un deuxième trophée.