LE JOURNAL du 14.09.2017

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Sion Airshow: les Frecce Tricolori privés de leur soliste, après avoir volé trop bas lors des entraînements

Coup de tonnerre dans le ciel de Sion: à la veille du début du Breitling Air Show, les Frecce Tricolori ( flèches tricolores) doivent revoir leur programme car, ce jeudi matin, lors des entraînements, le soliste de la patrouille a volé trop bas et n’a pas respecté l’altitude minimale fixée pour le meeting. Conséquence: le spectacle acrobatique de ce week-end de la patrouille de l’armée italienne devra être modifié lors des vols qui auront lieu l’après-midi de vendredi, samedi et dimanche

Riddes: annoncé pour fin 2017, le projet de cinéma Pathé multiplex est au point mort

C’était en février 2016. Les cinémas Pathé annonçaient l’implantation d’un multiplexe colossal à Riddes de huit salles. L’entreprise française annonçait l’ouverture de ce méga cinéma pour fin 2017. Mais une année et demie plus tard, toujours rien. Le projet n’avance pas. Aucune pelleteuse à l’horizon. Pas de mise à l’enquête déposée. Contactée, l’entreprise Pathé confirme que le projet du multiplexe est toujours en cours.

No Billag en débat sous la coupole fédérale: les discussions reprendront le 25 septembre

Après le Conseil des Etats, c’est le Conseil National qui a débattu de l’initiative No Billag qui exige la suppression de la redevance radio et télévision (soit de 450.- par ménage par année). L’avenir de cette redevance a occupé le National durant toute la matinée. La gauche, le PDC et plusieurs élus de droite, notamment romands, continuent de défendre cette redevance, alors que l’UDC plaide pour une alternative: la diviser par deux.

Après plusieurs heures d’interventions, la discussion a été suspendue et reprendra le 25 septembre 2017.

300 personnes impliquées à Evionnaz dans un exercice d’accident chimique sur le site de Siegfried

C’est une simulation d’un accident majeur qui s’est tenue ce matin. Les sirènes du site ainsi que l’alarme générale des communes de Collonges, Evionnaz et Balmaz ont retenti. Scénario imaginé: une fuite de brome avec le dégagement d’un nuage toxique. Au total, une dizaine de forces d’intervention, avec près de 300 personnes, ont été impliquées dans la gestion de l’exercice. L’Office cantonal de protection de la population (OCPP), l’entreprise Siegfried Evionnaz SA et l’Etat-major régional du Salentin tirent un premier bilan positif de l’exercice.

Des rafales jusqu’à 107 km/h enregistrées au Bouveret. Aucun dégât majeur n’a été signalé

Des vents violents ont touché une grande partie de la Suisse, provoquant plusieurs perturbations sur le trafic routier, ferroviaire et aérien. Entre Aigle et le Bouveret, ce matin, le thermomètre affichait 23 degrés et cette après-midi 11 degrés. Cette différence de masse d’air a provoqué de fortes rafales, enregistrées au plus haut pour notre canton au Bouveret ou il a soufflé jusqu’à 107 km/h.

Addiction Valais peine à sortir de la tourmente. Vendredi, la question sera en tête de liste des urgences du Grand Conseil

L’institution figure demain vendredi en tête de liste des urgences du Grand Conseil. Les députés – tous bords confondus – se soucient de son fonctionnement. Pour rappel, Addiction Valais repose sur des centres ambulatoires ainsi que sur des établissements résidentiels, dont la Villa Flora à Sierre et les Rives du Rhône à Sion.

Protection des abeilles contre les pesticides et fongicides interdits: le Valais crée une Task Force

La presse dominicale le révélait, plusieurs pesticides et un fongicide interdit depuis 1990, la captafol, ont été retrouvés sur des abeilles mortes en Valais. Une Task Force pour sauver les abeilles. C’est la réaction du canton face aux récents cas d’intoxication mortelle en Valais. Le modèle a fait ses preuves à Berne. De quoi s’agit-il concrètement? On en parle le pilote de cette toute nouvelle unité: Léonard Dorsaz.