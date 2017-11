LE JOURNAL du 16.11.2017

Confier la révision de la Constitution à la société civile: le Parlement dit «oui». Le peuple valaisan aura le dernier mot dans les urnes

Le Grand Conseil est favorable à la révision de la Constitution par la société civile. Les porteurs de l’initiative ont un peu plus de trois mois pour convaincre les Valaisans: les citoyens se prononceront en mars. Par 74 oui et 54 non, le Grand Conseil s’est rangé en faveur de l’assemblée constituante pour réviser la Constitution cantonale. Le PDC du Valais romand et l’UDC ont été minorisés. Nous en parlons avec notre invitée: Marylène Volpi Fournier, du comité d’initiative.

Ski-alpinisme: l’équipe des gardes-frontières est dissoute. Dès 2019, l’administration fédérale des douanes stoppe son soutien

C’est la fin de l’équipe des gardes-frontières suisse de ski-alpinisme. Dès 2019, l’administration fédérale des douanes stoppera son soutien financier aux athlètes de ski-alpinisme.

Les cinq athlètes suisses concernés ont été avertis il y a quelques jours. Raison invoquée : la discipline n’est pas olympique. Plusieurs sportifs font ainsi les frais de cette coupure budgétaire, à l’image des athlètes valaisans Martin Anthamatten, Yannick Ecoeur ou encore Iwan Arnold.

Contactés par téléphone aujourd’hui, les skieurs-alpinistes n’ont pas reçu l’autorisation de leur employeur de s’exprimer sur le dossier. L’administration fédérale des douanes publiera un communiqué officiel sous peu, dans l’intervalle, c’est motus et bouche cousue.

Le Parti socialiste demande la double majorité Ville de Sion et Canton du Valais lors du vote sur les JO en mars 2018

Le Parti socialiste prend position à propos des Jeux olympiques en posant plusieurs questions et exigences: il demande notamment qu’une double majorité ville de Sion et Canton du Valais lors du vote du 10 juin 2028 pour maintenir la candidature de Sion 2026.

Golf amateur: quatre Valaisans vont participer à la Coupe du monde en Malaisie

Quatre Valaisans s’envolent vendredi pour la Malaisie, à Kuala-Lumpur. Ils participent à la coupe du monde de golf amateur. Une compétition qui dure quatre jours, de mardi à vendredi de la semaine prochaine.

Un sacré challenge pour ceux qui représenteront l’équipe suisse face à 60 autres nationalités. Explications de Sandro Milone, membre de l’équipe suisse de golf amateur.

Soirées franco-provençales: «Tsànta Patouè» propose six rendez-vous en décembre 2017 et mars 2018, en Valais et à Fribourg

Six soirées patois seront organisées sur le mois de décembre et en mars de l’année prochaine avec, comme objectif, de réunir les patoisants, les amateurs de chant et de musique ainsi que les passionnés de culture et de tradition. «Une quinzaine de sociétés de patoisants s’activent, elles proposent des textes en patois, des animations (avec notamment des sociétés de costumes). C’est aussi la mise en valeur de la messe en franco-provençale qui avait été jouée à la cathédrale de Sion qui avait eu un succès énorme. Il y a donc une mise en évidence de cette œuvre d’une part, des patois des différentes régions d’autre part», explique le président du comité d’organisation Mathias Reynard.

Tour des Stations: 220 km pour 7400 mètres de dénivelés entre Martigny et Verbier. La nouvelle cyclotourisme aura lieu le 11 août

220 km pour 7400 mètres de dénivelés c’est la nouvelle cyclosportive de l’extrême qu’accueillera le Valais l’été prochain. Elle se nomme le Tour des stations et se disputera entre Martigny et Verbier. Invité pour en parler: Jean-Claude Fischer, R&D Cycling.

PDC du Valais romand: candidat à sa propre succession, le président Serge Métrailler a été réélu par acclamation

Il était près de 500 réunis à Grône, hier soir, pour le congrès annuel du PDC Valais Romand. Le président Serge Métrailler a été reconduit dans ses fonctions. Et le parti a profité du creux électoral pour dépoussiérer ses statuts.

La fusion des communes de Bagnes et Vollèges est à l’étude. Une votation populaire pourrait avoir lieu en 2019

Bagnes et Vollèges réfléchissent à une fusion. Les deux communes ont mis sur pied des commissions qui ont pour mission d’analyser les avantages et inconvénients d’un tel rapprochement. Et les deux exécutifs affichent une volonté claire: mettre les citoyens au cœur du processus de fusion.

EMS: les aînés valaisans ont aussi leurs Jeux olympiques

Les premiers jeux inter-EMS valaisans ont été organisés dans le but de favoriser l’activité physique: 160 personnes âgées provenant de 17 EMS se sont mesurées lors de différentes épreuves mises sur pied par l’association Aîné’rgie.