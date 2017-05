LE JOURNAL du 17.05.2017

Qualité, équilibre et plaisir: voilà ce que promet le millésime 2016!

À dix jours des «Caves ouvertes», le Canton du Valais et l’Interprofession de la vigne et du vin (IVV) se sont associés pour la première fois afin de mettre en lumière le millésime 2016. Parrainé par le grand chef étoilé Pierrot Ayer, cette présentation a réuni huit producteurs de vins d’exception à Salquenen. Ce nouveau rendez-vous annuel dans l’agenda vitivinicole valaisan vise la mise en valeur de vigneronnes et les vignerons en leur donnant la parole «pour que ce soit eux les vraies stars de la journée, que ce soit eux qui expliquent comment a grandi ce vin, comment a grandi le terroir pendant l’année 2016», explique Gérard-Philippe Mabillard, directeur de l’IVV. Les huit producteurs qui ont remporté l’étoile du Valais 2016 se sont succédé pour raconter leur millésime: de l’humagne rouge à la petite arvine en passant par la syrah ou le johannisberg.

Salon de la chasse et de la pêche: 400 animaux au CERM ce week-end pour Passion Nature

Le tout premier salon international de la chasse et de la pêche ouvre ses portes ce vendredi au CERM de Martigny. Une manifestation qui vise à sensibiliser les jeunes et moins jeunes à l’importance de la nature avec la présence de près de 400 animaux et des débats sur la question du loup notamment. Des poissons, des oiseaux, des cochons, des lapins et des chèvres… Mais aussi (et surtout) des lamas… «On a fait un grand, grand travail, reconnaît Bérangère Carron, responsable animaux du salon Passion Nature. Les animaux auront des zones de retrait.» Des zones dans lesquelles ils pourront se dissimuler des yeux du public. «Ils ont besoin de calme et aussi de temps en temps de pouvoir être tranquilles.» Le salon Passion Nature, un événement dédié à la chasse et à a la pêche. Mais aussi à la jeunesse, avec de nombreux ateliers didactiques pour sensibiliser les écoliers à l’importance de la nature.

Walliwood saison 5 élit la présidente du Valais. Les équipes candidates ont été coachées par des vrais politiciens

La finale de Walliwood saison 5 sera diffusée jeudi sur Canal 9. C’est le point finale de plusieurs mois de travail pour les jeunes des Écoles de commerce et culture générale qui participent à ce concours. La thématique 2017: élire la présidente du Valais. La présidente se fait élire en fonction de son programme pour les jeunes et le bilinguisme.

Durant cette aventure, les trois partis créés pour le concours ont été coachés par de jeunes politiciens. Ils ont débattu avec eux. Pour en parler, un invité: Jonathan Darbellay, député suppléant.

Un spectacle innovant, à Liddes, pour le Festival des sept terroirs des fanfares démocrates chrétiennes du centre

Les 20 et 21 mai, l’Union instrumentale de Liddes accueillera le 102e festival des fanfares démocrates chrétiennes du centre (FFDCC) rebaptisé Festival des sept terroirs. Particularité de cette édition: un spectacle monté par les organisateurs, intitulé «100% Terroirs». Un spectacle théâtral de deux heures agrémenté de films, construit sur le modèle de l’émission 26 Minutes de la RTS et qui raconte l’histoire de Liddes. «100% Terroirs» est à voir samedi à 21 heures.

Le BBC Monthey s’incline en demi-finale face à Lugano et n’a plus de joker

Le BBC Monthey a perdu hier soir le deuxième acte de sa demi-finale face à Lugano. Trop individualistes et en manque de punch sur le plan défensif, les Chablaisiens se sont inclinés 81 à 69 au Reposieux et laissent les Tessinois revenir à leur hauteur sans cette série. Le BBC Monthey devra montrer un tout autre visage dès samedi au Tessin s’il veut s’offrir une chance d’atteindre la finale du championnat. La mission s’annonce ardue: le BBC Monthey n’a plus gagné sur le parquet de Lugano depuis 2012, soit un bail de cinq ans.

Zoom sur les destinations de ski qui font rêver, à l’exemple du Kamtchatka

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus beau: après les fjords norvégiens, les passionnés de glisse rêvent de skier les volcans du Kamtchatka, l’une des destinations les plus exclusives au monde. Des Valaisans ont guidé dans ces contrées lointaines. Pour en parler, deux guides de montagne: Raphy Richard et Eric Balet.