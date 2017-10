LE JOURNAL du 17.10.2017

Tunnel Grand-St-Bernard fermé: des deux côtés de la frontière, on est inquiet. L’ouverture le 30 novembre semble illusoire

Vingt-six jours que le tunnel du Grand-St-Bernard est fermé à la circulation. La réouverture prévue au 30 novembre semble illusoire pour les hôteliers et restaurateurs installés des deux côtés de la frontière. Ils craignent d’être isolés dès la fermeture du col, qui interviendra avec les premières neiges.

À Sion, les navettes sans chauffeur se mêleront à la circulation entre la vieille ville et la gare

En première mondiale, les navettes autonomes de CarPostal seront intégrées au trafic et desserviront la gare d’ici la fin de l’année. La capitale valaisanne fera donc office de référence en la matière, grâce à l’autorisation de l’Office fédéral des routes.

«Le parcours rallongé entre la vieille ville et la gare permettra de tester l’utilisation de ces bus automatisés sur des routes à plus forte fréquentation. Sur l’avenue de la Gare, les SmartShuttles communiqueront avec deux feux de circulation. Cela représente une première mondiale pour un bus sans chauffeur sur la voie publique, selon les porteurs du projet. Depuis septembre, CarPostal teste un tel feu intelligent dans son centre de test privé à Berne. Le processus de déploiement de l’infrastructure nécessaire est en cours de préparation.»

Pourquoi précipiter le regroupement des maternités d’Aigle et Vevey, plutôt qu’attendre l’ouverture de l’hôpital de Rennaz? La question agite le Chablais

L’Hôpital Riviera Chablais souhaite réunir les maternités d’Aigle et de Vevey en un seul site. Et cela dès 2018. La nouvelle interpelle dans le Chablais et sur la Riviera. Pourquoi précipiter un regroupement qui se fera de toute manière avec la construction du nouvel hôpital de Rennaz, un hôpital qui sera fonctionnel courant 2019?

Mondial 2018: la Nati devra battre l’Irlande du Nord en barrage pour gagner son ticket pour la Russie

L’équipe suisse devra battre l’Irlande du Nord en barrage pour valider son ticket pour participer au Mondial 2018 en Russie. Une bonne nouvelle pour la formation de Vladimir Petkovic? D’après les experts, l’Irlande du Nord est l’adversaire le plus faible que les Suisses pouvaient affronter.

Match aller à Belfast, retour à Bâle.

Radio Chablais s’agrandit: avec le rachat des stations de «Vibration», les auditeurs auront le choix entre 17 programmes

La régie publicitaire de Radio Chablais rachète les dix stations du groupe Vibration basé à Flanthey (qui émettent essentiellement sur internet, deux en DAB+). Ce faisant, la radio montheysanne va créer six stations supplémentaires sur internet, offrant aux auditeurs 17 programmes dès le 1er janvier 2018. Explications de Florian Jeanneret, directeur général de Radio Chablais SA.

Verbier: la nouvelle télécabine du Monte-Gelé est arrivée aux Attelas. Ouverture le 15 décembre

L’ancien téléphérique avait été inauguré en 1960; c’était la plus ancienne remontée mécanique du domaine skiable de Verbier; son autorisation d’exploitation arrivait à son terme.

La nouvelle installation pourra transporter 400 personnes par heure, dès le 15 décembre prochain. Coût de l’investissement pour Téléverbier: 6 millionsde francs.

Quatorze jeunes en situation de handicap ont profité des joies du sport à Crans-Montana

Crans-Montana a accueilli 14 jeunes en situation de handicap pour une journée sportive. Cet événement leur a notamment permis de découvrir une partie de la piste de l’Arnouva jusqu’en station en Cimgo (un karting de descente biplace sans moteur).

Tourisme de montagne: comment se démarquer? En faisant vivre des expériences fortes aux vacanciers!

Les stations et destinations de montagne doivent rivaliser pour exister face à la concurrence. Elles doivent se démarquer en offrant non plus simplement des produits (comme le ski), mais des expériences qui ont un impact, des expériences qui ont du sens. À l’heure où les clients sont toujours plus nombreux à réserver leurs vacances sur leur téléphone portable, les destinations touristiques ont dû revoir la manière de faire leur pub. Les réseaux sociaux, comme le site de partage de photos Instagram, deviennent des outils de marketing et de communication de plus en plus prisés pour aller draguer cette clientèle urbaine.

Invitée dans le Journal, Isabelle Frochot, maître de conférences à l’Université Savoie Mont Blanc, dit comment le tourisme de montagne doit innover, tout est restant authentique.