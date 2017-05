LE JOURNAL du 18.05.2017

Violences domestiques: le Valais dispose d’une loi. Interview d’Isabelle Darbellay Métrailler

Depuis le début de l’année 2017, le Valais s’est doté d’une loi sur les violences domestiques. Une loi qui renforce les mesures de lutte et de protection des victimes. La loi sur les violences domestiques permet également de développer des mesures d’accompagnement pour les auteur-e-s de violences. Cette loi a été le cheval de bataille de l’Office de l’égalité et de la famille. Sa cheffe, Isabelle Darbellay Métrailler, dit pourquoi cela a pris tant de temps et ce que cela change pour les personnes concernées.

Sécurisation des digues du Rhône: les travaux avancent du côté d’Aproz et Viège

Les travaux de la 3e correction du Rhône avancent à un bon rythme. Deux chantiers de sécurisation de digues sont en cours, l’un du côté d’Aproz et l’autre de Viège. Le premier se terminera en décembre 2017, le second en 2021. Du côté d’Aproz, les investissements se monteront à 7 millions de francs; 160 millions seront investis à Viège pour des travaux de grande envergure dans la zone autour du site industriel. À noter que les travaux de sécurisation permettront à certaines parcelles de devenir constructibles.

L’actualité du jour en bref et en images

L’initiative du PSvr pour une assurance dentaire a abouti. Prochaine étape: le Grand Conseil

Valais-Wallis Promotion a présenté son bilan annuel à Naters

La famille Rouvinez fête ses 70 ans en lançant un 2e cru Carré Rouge et une bière blonde

La Badadgia, une course d’obstacles pour petits et grands en faveur du don d’organes

Les courses d’obstacles sont à la mode. Et ce samedi, Crans-Montana n’échappe pas à la règle avec la toute première édition de la «Badadgia». Un parcours de neuf kilomètres où petits et grands viendront se dépenser pour la bonne cause. Puisque l’argent récolté sera intégralement reversé à une association qui œuvre en faveur du don d’organes. L’entier des sommes récoltées sera reversé à l’association «L’Etoile de Gaël». Près de 500 participants se sont déjà inscrits avec en tête une seule envie: se dépasser pour la bonne cause.

Walliwood, extrait de la finale de la saison 5

Walliwood saison 5, c’est ce jeudi soir sur Canal9. Quelle équipe (constituée en parti politique) verra sa candidate porter le titre de présidente du Valais. Extrait de la finale.

Zoom sur Edouard Delalay qui emmène les lecteurs de son livre dans les allées du pouvoir

La commune de St-Léonard, le Grand Conseil, les chambres fédérales… Édouard Delalay compte 35 ans d’expérience politique. Il est aussi le dernier Valaisan à avoir présidé le Conseil des Etats. Le PDC Edouard Delalay sort un livre sur sa vision de l’activité publique: «Dans les allées du pouvoir». Rencontre.