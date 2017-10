LE JOURNAL du 18.10.2017

Jeux olympiques: 1 milliard de francs, c’est ce que souhaite mettre le Conseil Fédéral dans la candidature de Sion 2026

Pour le gouvernement suisse, les JO représentent une chance pour le sport et l’économie, principalement dans les régions de montagne. Ce soutien fédéral doit encore passer devant le Conseil national et le Conseil des Etats. La population valaisanne et, peut-être celle des différents cantons concernés, devra également se prononcer sur cette candidature. Interview depuis Berne du conseiller fédéral Guy Parmelin, du président du comité de candidature Jean-Philippe Rochat et du conseiller d’Etat valaisan Frédéric Favre.

Archives de Canal9: 30 ans d’images à disposition du public via internet

Plus de 3300 heures d’émission de Canal9 ont été numérisées et indexées. La chaîne qui est un témoin privilégié de l’évolution du canton depuis plus de 30 ans, met dès aujourd’hui ces archives à disposition du public. Un projet pilote en suisse rendu possible grâce à des collaborations cantonales et nationales. On en parle dans LE JOURNAL avec Damian Elsig, directeur Médiathèque Valais.

Radio-TV: en 2019, la redevance passera de 451 à 365 francs par ménage. Soit un franc par jour

365 francs par an: c’est le montant de la redevance radio/TV dont devront s’acquitter tous les ménages suisses dès le 1er janvier 2019. Actuellement, la redevance se monte à 451 francs (et encore est liée à la possession d’un appareil de réception de radio et de TV). Lors de sa séance du 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a fixé le montant et la date d’entrée en vigueur de la nouvelle redevance radiotélévision. Il a également confirmé que les entreprises seront exonérées pour autant que leur chiffre d’affaires annuel soit inférieur à 500’000 francs. Les autres seront soumises à un tarif progressif, en fonction de leur chiffre d’affaires. À noter encore que la date pour le vote sur l’initiative visant à supprimer la redevance est désormais connue: le peuple votera le 4 mars 2018.

Christian Constantin a fait recours contre la double sanction de la Swiss Football League

Pour avoir eu des gestes violents à l’encontre du consultant de Teleclub Rolf Fringer le 21 septembre 2017 à Lugano, la commission de discipline de la Swiss Football League avait sanctionné Christian Constantin (interdiction de stade de 14 mois et 100’000 francs d’amende). Comme prévu, le président du FC Sion a fait recours. Le dossier est désormais dans les mains de la justice; reste maintenant à savoir si elle tranchera en faveur ou non du président valaisan.

Nuit des Musées en Valais: le 11 novembre, 30 établissements ouvriront gratuitement leurs portes

La 12e édition de la Nuit des Musées en Valais aura lieu le 11 novembre prochain. Trente établissements du canton ouvriront gratuitement leurs portes à la population et participe à cette opération de démocratisation de la culture.. Les organisateurs attendent 8000 personnes, ce qui correspond à 100 personnes près à l’affluence de l’année passée. Interview d’Eric Genolet, conservateur de l’Association valaisanne des musées.

«Semaine de la langue italienne dans le monde»: deux films en 1re suisse à voir au lycée-collège de Creusets

Le Lycée-Collège des Creusets à Sion se plie en quatre pour mettre l’Italie à l’honneur jeudi 19 octobre, à l’occasion de la Semaine de la langue italienne dans le monde. Deux événements sont au programme (et sont accessibles au public): deux films seront diffusés en première suisse (sous le haut patronage de l’Ambassade d’Italie en Suisse). Le premier à 17 heures sera une pérégrination dans Rome et autour de ses basiliques papales. Le deuxième, à 20 h 30, en présence de la scénariste est une sorte de biopic qui présente à la fois la vie et l’œuvre de Raphaël.

«Sierre isst Sierre»: des étudiants lancent un frigo collectif où tout un chacun est invité à déposer (ou retirer) des aliments

En Suisse, un tiers des aliments finissent à la poubelle. Un triste constat qui a poussé des étudiants de la HES-SO Valais-Wallis à ouvrir un frigo collectif sur le site sierrois. L’initiative baptisée «Sierre isst Sierre» a été lancée à la rentrée de septembre.