LE JOURNAL du 19.06.2017

Incendies meurtriers au Portugal: grande émotion chez les Portugais du Valais

La communauté portugaise du Valais est émue par les incendies meurtriers qui, depuis samedi, ont fait plus de 60 victimes. Une association portugaise sierroise commence à se mobiliser pour soutenir les familles, alors que le Portugal est en deuil national dès aujourd’hui lundi. (Lien vers la page Facebook pour en savoir plus).

Lavey-les-Bains fait un pas de plus vers la concrétisation de son projet de géothermie

Le projet prévoit une production d’électricité pour 900 ménages. Il permettra également d’alimenter en énergie et en eau géothermale les Bains de Lavey. Il sera réalisé par la société Alpine Geothermal Power Production (AGPP),qui réunit des partenaires privés et institutionnels. Le projet, unique dans sa conception, est largement soutenu par le canton de Vaud et la Confédération; la Commune de St-Maurice en est également partenaire. La mise à l’enquête publique aura lieu début 2018; le forage commencerait quant à lui en 2019. Les porteurs du projet organiseront plusieurs séances d’information pour le public.

Le château de la Bâtiaz à Martigny veut devenir un lieu médiéval vivant

Le château de la Bâtiaz à Martigny a renoué samedi avec la Fête de la St-Jean, après une coupure de douze ans. Au-delà de l’événement, le site entend devenir un lieu médiéval vivant, tout au long de l’été. «Notre volonté, c’est vraiment de le rendre vivant de mai à octobre, qu’il y ait toujours des événements, que toutes les semaines, tous les jours si possible, il y ait soit des artisans, soit des gens qui s’entraînent au combat. Nous voulons faire de ce lieu un lieu médiéval vivant.»

Musique du monde: près d’une centaine d’artistes sur scène au Festival des cinq continents

Le Festival des cinq continents ouvrira ses portes ce vendredi à Martigny à 18 heures. Deux jours de concerts et de festivité gratuits avec près d’une centaine d’artistes qui vont se produire autour des musiques du monde, des musiques de 33 pays. Les organisateurs ont choisi de mettre aussi en avant des musiciens suisses et valaisans qui joueront des musiques d’ailleurs.

LE JOURNAL de Canal9 désormais accessible aux sourds et malentendants dès sa première rediffusion

Le journal de Canal9 est depuis peu sous-titré (à partir de sa première rediffusion). Une obligation pour la chaîne cantonale valaisanne à la suite de la votation, en 2015, sur la nouvelle loi radio/TV. Une phase de test a eu lieu durant trois mois pour les adaptations techniques et le travail des collaborateurs en charge de cette nouvelle tâche. En Suisse, entre 10 à 15% de la population souffre de surdité ou de déficit auditif. Avec le sous-titrage, le journal d’actualité leur devient accessible.

Zoom sur la candidature Sion 2026 vue sous l’angle politique

Zoom sur la candidature suisse aux Jeux olympiques d’hiver Sion 2026 vue sous l’angle politique, avec comme invité le conseiller d’Etat valaisan Frédéric Favre.

Un comité politique de soutien s’est mis en place pour apporter son appui, ses compétences et ses relations au comité de candidature Sion 2026. Présidé par Frédéric Favre, il réunit également Philippe Leuba, chef du Département de l’économie et du sport du canton de Vaud, Jean-Pierre Siggen, Directeur de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Fribourg et Philippe Varone, président de la Ville de Sion.