LE JOURNAL du 20.06.2017

Restructuration de La Poste: 22 offices pourraient disparaître en Valais et six sont déjà en cours de fermeture

Onde de choc en Valais! Vingt-deux offices postaux pourraient être appelés à disparaître dans notre canton: le Géant jaune dit vouloir réexaminer leur utilité. Et six autres offices sont déjà en processus de fermeture, sans oublier que quatre ont fermé en novembre 2016. Le Gouvernement valaisan déplore cette annonce. Il souhaite que la Poste évite tout licenciement.

La stratégie énergétique 2050 implique de nombreux changements pour la distribution de l’électricité en Valais

Le paysage des gestionnaires de réseau est morcelé. Quatre principaux se partagent le Valais romand: Bas-Valais Énergie dans le Chablais, Seic-Télédis dans le bas, ESR et Sierre Énergie dans le centre. Jusqu’à présent, ils se reposent sur leurs clients captifs. Mais la donne change. Avec la multiplication des installations solaires et l’autoconsommation, ils doivent se renouveler.

Religion: une confirmation géante aura lieu au CERM à Martigny le 20 mai

Au début de l’année, le diocèse de Sion présentait ses nouvelles directives. Parmi elles, l’âge de la Confirmation fixé à onze ans. Pierre-Yves Maillard, le vicaire général du diocèse explique comment cette directive va s’appliquer. Le diocèse prévoit entre 7 et 10’000 personnes pour une grande confirmation au CERM.

Entre bois, eau et vent, les œuvres de Bex & Arts proposent un autre regard sur l’énergie

L’un y participe depuis 1981. L’autre le fait pour la première fois. Leur point commun: ils sont tous les deux artistes et exposent une sculpture pour Bex et Arts. Trente et une œuvres se partagent à nouveau le parc de Szilassy à Bex. Une sorte d’exposition-balade que les artistes apprécient à chaque édition. L’exposition chablaisienne est à découvrir jusqu’en octobre.

«J’évaluerai l’équipe lors du camp d’entraînement», dit Paolo Tramezzani, nouveau coach du FC Sion:

Paolo Tramezzani s’est exprimé cet après-midi pour la première fois en tant coach du FC Sion. Ce soir, COMPLÈTEMENT SPORT propose un portrait du technicien italien. Nous lui avons demandé s’il allait proposer de nouveaux joueurs pour l’équipe.

Littérature: Joël Jenzer évoque son premier roman, «Enflammés», inspiré de l’affaire du Temple solaire

Une secte. Des chalets qui brûlent et des corps carbonisés. Un jeune journaliste qui rêve d’enquête et de scoop. L’histoire se déroule dans les années septante. «Enflammés» est le premier roman de Joël Jenzer. L’auteur est spécialiste culture au Nouvelliste. Son polar (de 270 pages) s’inspire de l’affaire du Temple solaire survenu à Salvan et Cheiry en 1994. Le livre paru aux éditions 180°; il fait partie des finalistes du Prix du Polar Romand.

Zoom sur Florence Stumpe, qui est passée de la criminologie à la création de The Nail Bar

De criminaliste à styliste ongulaire, difficile d’envisager une reconversion professionnelle plus étonnante…Et pourtant, c’est l’aventure dans laquelle Florence Stumpe s’est lancée, voilà sept ans. Un séjour à New York avec son époux, une expérience dans un Nail bar à l’américaine et l’idée avait germé. Aujourd’hui, The Nail Bar est une PME qui compte 17 enseignes et emploie 90 collaborateurs. Une reconversion plutôt réussie de l’avis de la principale intéressée qui n’imagine pas retourner à ses empreintes digitales.