LE JOURNAL du 20.10.2017

Sécheresse: le manque d’eau chronique met en danger les forêts valaisannes

Il n’a pas assez plu durant l’année hydrologique écoulée. Un manque d’eau chronique particulièrement destructeur pour les forêts du canton. Il manque par exemple 16% de précipitations à Sion en comparaison avec la moyenne des 30 dernières années. Le chiffre est de -25% à Monthey, et même -42% à Grächen.

Ces carences en eau ne sont pas sans conséquences sur la nature. Principale victime, la forêt. Plusieurs espèces d’arbres sont menacées ou ont déjà disparu. La section forêts de l’Etat du Valais s’active pour tenter de contrer l’impact du réchauffement climatique.

Et les forêts devraient continuer à souffrir. Les pluies annoncées ce week-end ne suffiront pas. Il faudrait au moins plusieurs semaines de précipitations régulières pour en partie combler ce manque d’eau.

On en parle avec Jean-Christophe Clivaz, chef de la section Forêt du canton du Valais.

No Billag: si la plupart des partis sont opposés, l’initiative jouit d’une certaine popularité. L’avenir du service public se jouera le 4 mars

Un franc par jour: Doris Leuthard a communiqué cette semaine le prix de la nouvelle redevance Radio-TV. Les ménages paieront donc 365 francs par année dès le 1er janvier 2019, au lieu des 451 francs actuellement. Une annonce qui lance officieusement la campagne autour de l’initiative «No Billag» qui demande la suppression de la redevance. Si la plupart des partis sont opposés à ce texte, les premiers sondages montrent que l’initiative jouit d’une grande popularité.

Un sujet signé par la rédaction de Kanal9.

À noter que sans la part de la redevance qui lui est versée, la télévision Canal9 ne pourrait plus accomplir son mandat de service public.

«Pour moi, c’est une joie particulière d’être accueilli ici à Sion», dit Alexandre Jollien qui donne plusieurs conférences en Valais

Genève, Bruxelles, Paris, Montpellier et… Sion: le philosophe valaisan retrouve le Valais, sa terre natale, pour un cycle de conférences. Et le public était au rendez-vous jeudi soir à la Planta, le lycée-collège où Alexandre Jollien a accompli ses études. Hier, il parlait de la «sagesse espiègle».

Prochaines conférences en Valais: 23 novembre et le 21 décembre au collège de la Planta à Sion.

Plus d’informations sur le site d’Alexandre Jollien.

Les travaux d’assainissement du mercure dans la parcelle de la future patinoire de Viège vont débuter

Lundi, ce sont les travaux préparatoires qui commencent. Le département de l’environnement va les mener avec l’accord de la Lonza. Ce sont d’abord les peupliers le long de la route cantonale qui seront abattus pour permettre l’assainissement de la parcelle en novembre.

Des arbres indigènes seront plantés par la suite. Quant à la patinoire, elle ouvrira en septembre 2019.

Dans les coulisses du cirque Knie, à l’heure des répétitions avec les chevaux

Le chapiteau du Knie est installé à Sion jusqu’à dimanche. Nous avons assisté au travail des chevaux. Et comme ils connaissent déjà bien les numéros pour le soir, les chevaux travaillent déjà sur de nouveaux numéros. Exemple avec un frison noir qui passe par-dessus une baguette. Un exercice difficile, le directeur du cirque Fredy Knie explique pourquoi.

La violoncelliste Estelle Revaz a eu l’honneur de vendanger la plus petite vigne du monde, la vigne à Farinet

La violoncelliste Estelle Revaz est la célébrité qui, cette année, a eu l’honneur de vendanger la vigne à Farinet. Et c’est Pierre-Antoine Crettenand, vigneron à Saillon, qui lui a montré la marche à suivre. Cette année, Pascal Thurre passe le témoin. Ce sont des vignerons-encaveurs de la région qui reprennent le flambeau mais l’association Les Amis de Farinet continue à jouer son rôle.

NHL: le Haut-Valaisan Nico Hischier a inscrit un doublé cette nuit face à Ottawa

Les Devils du New Jersey ont gagné 6 matchs sur 7 depuis le début de la saison. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le hockeyeur Haut-Valaisan a inscrit un doublé, face à Ottawa.

Mase devient, pendant quelques jours, la capitale de la correspondance grâce au Festival «Lettres de Soie»

Replonger dans la correspondance intime de Corinna Bille et Maurice Chappaz, assister à un échange de dessins entre Hélène Becquelin et Casal, créer son propre timbre pour personnaliser encore plus sa lettre: Mase devient pendant quelques jours la capitale de la correspondance, grâce au Festival «Lettres de Soie».

À l’origine de cette manifestation, une enfant du village hérensard: Manuella Maury. Interview de la coprésidente de la manifestation.

De jeunes musiciens du Conservatoire de Sion en vadrouille à Hong Kong pour plusieurs concerts

Belle aventure que s’apprêtent à vivre sept jeunes violonistes du Conservatoire cantonal de Sion. Grâce à une idée un peu folle de leur professeur, Mathilde, Julie, Chloé, Claire, Doriane, Elodie et Gaétan vont s’envoler lundi pour Hong-Kong où ils vont donner une série de concerts.

Conso tendance: Dutch, Verdi, Van Dick ou encore Sparow, la mode est à la barbe!

Négligée pendant quelques années, la barbe signe son grand retour sur le menton des hommes (en tout cas chez certains d’entre eux). Une mode qui a remis au goût du jour le métier de barbier. En Valais, ils sont de plus en plus nombreux à s’installer. Découverte de ce métier, un brin vintage et visite dans un univers masculin qui a ses codes…