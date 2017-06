LE JOURNAL du 21.06.2017

Le Valais est particulièrement sujet aux canicules. Comment affronter l’actuelle vague de chaleur?

La canicule touche toute la Suisse. La vague de chaleur atteint les 36 degrés en Valais. Toutes les mesures sont mises en place pour protéger les personnes les plus vulnérables. C’est aussi le pic d’affluence dans les piscines et la chaleur donne le sourire aux fabricants d’eau minérale. Le Valais est un canton chaud, particulièrement sujet aux canicules, même si elles durent moins longtemps qu’ailleurs en Suisse grâce aux vallées latérales qui amènent du courant frais durant la nuit. On en parle avec le météorologue Frédéric Glassey de MeteoNews.

La région d’Aletsch est sous haute surveillance après que 160 millions de mètres cubes de rochers se sont mis en mouvement

Gérer les dangers naturels c’est le job de cet homme: le géologue cantonal. Depuis fin septembre 2017, Raphaël Mayoraz est à pied d’œuvre dans la région d’Aletsch. Ici le phénomène géologique est impressionnant, 160 millions de mètres cubes de rochers se déplacent sur le flanc sud de plus grand glacier d’Europe. La cause de ce phénomène unique est connue. Le glacier qui retenait les flancs n’est plus là, on assiste à une décompression postglaciaire.

La gestion des dangers naturels est prioritaire pour le Valais. Selon les différents scénarios climatiques, les conséquences pourraient être importantes pour notre canton. Reportage à Aletsch puis et interview de l’ingénieur cantonal Vincent Pellissier.

Tarmed: le conseil d’Etat valaisan fixe des tarifs provisoires, faute d’accord trouvé

Faute d’accord entre la plupart des assureurs maladie et les prestataires de soins valaisans sur les valeurs du point TARMED 2017, le Conseil d’Etat a fixé des tarifs provisoires. Ceux-ci correspondent aux derniers tarifs en vigueur, à savoir aux valeurs du point 2016. Ils sont applicables durant toute la durée de la procédure de fixation des valeurs du point définitives.

Les tarifs provisoires 2017 fixés par le Conseil d’Etat permettent aux prestataires de soins de continuer à facturer et de ne pas être confrontés à des problèmes de liquidité. Ils sont applicables jusqu’à la fixation des valeurs définitives qui interviendra vraisemblablement durant le 1er trimestre 2018. La procédure de fixation des tarifs est relativement longue afin de respecter les critères prévus par la loi. L’ensemble des partenaires et la Surveillance des prix doivent ainsi être entendus à chaque étape de la procédure. Une fois fixés, les tarifs définitifs seront appliqués de manière rétroactive au 1er janvier 2017.

Tony Arborino est nommé à la tête de l’Office cantonal de la construction du Rhône

Le Conseil d’Etat a nommé Tony Arborino à la tête de l’Office cantonal de la construction du Rhône. Depuis plus de 15 ans, il était chef de projet pour la troisième correction du fleuve. Sa promotion sera effective à partir du 1er juillet 2017. Le chef d’office est chargé de poursuivre l’établissement des conditions-cadres (cadre législatif, financier et structurel), de développer les stratégies pour les enjeux majeurs du projet (communication, accompagnement agricole, paysage, sites pollués, gestion et valorisation des matériaux, gestion de la nappe, des ressources en eau, etc.) et d’assurer le bon déroulement des travaux.

Zoom sur le camping-car, un mode vie qui fait fureur en Suisse

Le camping-car a la cote: plus 20% d’immatriculation sont enregistrées chaque année en Suisse, leur nombre a doublé depuis cinq ans. La gamme de ces véhicules va du prix abordable par le grand public jusqu’au grand luxe. Toutefois, la Suisse est mal équipée pour accueillir les camping-cars. Deux invités pour en parler: Béatrice Godar, coordinatrice des sorties Camping-Car Club Suisse Romande et Alexandre Maury, co-patron G’M Camper Valais, un atelier spécialisé dans les camping-cars.