LE JOURNAL du 21.12.2016

“Rassemblement Citoyen Valais”: le nouveau parti présente Jean-Marie Bornet pour l’élection au Conseil d’Etat

Rassemblement Citoyen Valais (RCV), c’est le nom de la nouvelle formation politique présentée publiquement ce mercredi 21 décembre. Ni de gauche, ni de droite, le parti dit vouloir réunir des personnes de tous bords en défendant une certaine idée du Valais. Pour porter ce combat, Jean-Marie Bornet se porte candidat à l’élection au Conseil d’État.

Candidatures hors partis: plusieurs en Valais ont déjà tenté le pari

La candidature de Jean-Marie Bornet s’affirme ni de droite, ni de gauche. La démarche se veut hors partis. Le Valais en a connu bien d’autres à ce jour. On se souvient de Michel Carron et de son Mouvement des citoyens ou encore d’Eric Felley.

Eischoll: le Valais autorise le tir du loup

Le Canton vient d’autoriser le tir d’un loup pour réguler la meute qui se trouve au dessus d’Eischoll dans le Haut-Valais. Le seuil du nombre d’animaux de rente tués permettant cette décision a été dépassé; l’autorisation est valable jusqu’au 31 mars 2017.

Peter Zeidler poursuivra son aventure avec le FC Sion

Christian Constantin a prolongé le contrat du technicien allemand jusqu’en 2018. Peter Zeidler se félicite de pouvoir poursuivre son travail dans la continuité.

Marché de Noël de Montreux: opportunité commerciale pour les exposants valaisans

La féerie de Noël a envahi les quais de Montreux pour la 22e année consécutive. Au programme, différentes animations et plus de 160 exposants sont présents depuis le 24 novembre jusqu’au 24 décembre. Parmi eux, trois Valaisans, qui n’en sont pas à leur coup d’essai, qui profitent de l’occasion pour se faire connaître et booster leur chiffre d’affaires.

Il y a 100 ans naissait Maurice Chappaz. Le collège de St-Maurice lui rend hommage

Le 21 décembre 1916, Maurice Chappaz naissait à l’hôpital de Lausanne. Cent ans plus tard, le collège où il a étudié lui rend hommage. Pour en parler, un invité: Alexandre Ineichen, recteur du collège de l’abbaye de St-Maurice. Il dit pourquoi il était important de marquer l’événement et ce qu’il reste de Maurice Chappaz au collège de St-Maurice aujourd’hui.

Zoom sur l’économie avec la BCVs: le Bitcoin va-t-il détrôner nos billets de banque?

Le Bitcoin, monnaie virtuelle, permet des transferts internationaux tout en limitant les intermédiaires. Cette alternative au cash est-elle en passe de détrôner le mythique billet de banque? Sa valeur a plus que doublé en moins d’une année. Comment expliquer ce phénomène? Qu’est-ce qui se cache derrière cette monnaie nouvelle génération? Des questions abordées avec deux invités: Laurent Sciboz, responsable de l’Institut d’Informatique et de gestion de la HES-SO Valais et Etienne Mariéthoz, responsable IT et Evolutions à la BCVS.