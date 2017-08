LE JOURNAL du 22.08.2017

Des places d’apprentissage qui restent vides, des jeunes qui ont de graves lacunes: zoom sur la formation professionnelle

Le nombre de places d’apprentissage disponibles en Suisse est stable depuis dix ans, mais le nombre d’apprentis, lui, diminue. En 2007, 3000 places étaient vacantes; ce chiffre est monté à 10’000 en 2016 et le record devrait être battu cette année. Ce problème touche tous les secteurs d’activité, mais la construction, les services et l’industrie sont particulièrement concernés, avec des taux de vacances entre 80 et 85%.

En Valais la situation est similaire. Si le domaine de la santé attire (les places disponibles ne sont pas suffisantes pour répondre à cet intérêt), les métiers pénibles ou avec horaires irréguliers peinent à séduire. L’Association Valaisanne des Entrepreneurs (AVE), active dans le bâtiment constate une baisse de 10 à 15% de ses effectifs d’apprentis.

La démographie explique en partie le phénomène de pénurie d’apprentis. La multiplication des filières est aussi pointée du doigt, de même que l’attrait des études gymnasiales. Mais Serge Métrailler, directeur de l’AVE, pointe un autre problème: «Lire, écrire et calculer: les connaissances élémentaires des jeunes apprentis sont de plus en plus déficientes», dit-il.

Formation professionnelle: une thématique abordée sur le plateau du journal avec le chef de la formation professionnelle, Claude Pottier.

Région Dents du Midi SA: trois communes et quatre stations pour une seule destination touristique

Passer d’un tourisme local à un tourisme régional, c’est le souhait de toute la vallée d’Illiez.

Depuis deux ans, les politiques de Champéry, Val d’Illiez et Troistorrents travaillent main dans la main avec les acteurs touristiques. Ensemble, ils fondent une destination globale: Région Dents du Midi SA.

Parallèlement à ce projet, les communes planchent sur une harmonisation du système de taxes touristiques.

Quant au futur directeur de cette nouvelle entité, il sera connu la semaine prochaine.

Invité pour en parler: Raymond Carrupt, président de la société Région Dents du Midi.

Fraude électorale dans le district de Brigue: les Chrétiens-Sociaux du Haut demandent un recomptage des voix

Les «Jaunes» du Haut-Valais ont demandé un recomptage des voix dans le district de Brigue. Selon eux, la découverte de l’auteur de la fraude est un fait nouveau qui justifie le fait de solliciter à nouveau le Grand Conseil. Explications de Diego Clausen.

Huit tonnes de déchets sauvages en moins en six mois: pari gagné pour la ville de Sion!

Sion est bonne élève en matière de gestion des déchets sauvages (littering). La ville s’est vue récompensée du Label No-Littering de la Communauté d’intérêts pour un monde propre. Une distinction obtenue grâce à une baisse de 20% de déchets sur les six premiers mois de l’année. Soit près de huit tonnes en moins, comparé à la même période de l’an passé.

Cette récompense intervient après plusieurs années de prévention et grâce à plusieurs axes, comme l’explique le conseiller municipal en charge des Travaux publics et environnement de la ville, Raphaël Marclay.

Basilique de Valère: «Lorsque les travaux seront finis, en 2022, on retrouvera l’ambiance du XIIIe siècle»

La Basilique de Valère entame sa troisième et dernière étape de restauration. Après la réhabilitation des toitures et des façades, c’est maintenant sur le chœur et la nef de la Basilique que les travaux vont se concentrer. Et ce jusqu’en 2022.

Une intervention majeure, comme l’explique la conservatrice des monuments historiques Maria Portman.

Malgré le chantier, la basilique reste ouverte au public.

Après les patrouilleurs qui aident les écoliers à traverser, voilà les «coachs à la circulation routière»!

Pour garantir la sécurité routière des enfants aux abords des écoles, la Police cantonale valaisanne propose un nouveau modèle: des adultes coachs à la circulation. Reportage à Leytron, une des communes qui a franchi le pas cette rentrée en engageant ses coachs.