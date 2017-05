LE JOURNAL du 23.05.2017

Finale de la Coupe de Suisse à Genève: un match Bâle-Sion sous haute sécurité

Bâle-Sion en finale de Coupe: le match de jeudi à Genève sera à haut risque. Après l’attentat terroriste qui vient de se produire à Manchester, la question sécuritaire est au centre. Près de mille policiers sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cet événement sportif; la Police valaisanne est impliquée aussi.

Roger Moore est décédé à l’âge de 89 ans

Roger Moore est décédé aujourd’hui, en Suisse, à l’âge de 89 ans. Il a incarné à sept reprises James Bond à l’écran. L’acteur britannique avait des liens forts avec le Valais et venait régulièrement dans son chalet à Crans-Montana. Dans un communiqué, sa famille évoque un court mais courageux combat contre le cancer. L’enterrement aura lieu dans l’intimité à Monaco.

Boom immobilier à Monthey: plus de 200 nouveaux appartements sont mis sur le marché

De multiples constructions sont en cours à Monthey: près de quinze nouveaux bâtiments sortent de terre en ce moment, du jamais vu depuis 30 ans. À la fin des constructions, on comptera plus de 200 nouveaux appartements sur le marché à Monthey. Et dix plans de quartiers sont en cours d’étude.

Pléthore d’appartements à louer en Valais: inquiétudes de la Chambre immobilière qui lance un appel à la prudence

Le boom de l’immobilier touche surtout le marché de la location. Aucune ville du canton n’y échappe. Face à la pléthore d’appartements à louer, la Chambre immobilière du Valais lance un appel à la prudence. Reportage puis interview de Léonard Bender, président de la SIA Valais.

Zoom sur la Gelateria Patella à Martigny et les glaces artisanales de Marielle et Giuseppe

«Mon mari et moi nous sommes connus dans une gelateria, raconte MARIELLE TOMÀ PATELLA. C’est en repensant à cela que nous nous sommes lancé dans cette aventure.» Ouvrir une gelateria était un rêve de gosse et le couple y pense durant les premières années de mariage. «On s’imaginait faire des glaces avec des arômes particuliers. Il y a environ dix ans, nous n’étions plus du tout motivés par ce que nous faisons. C’est à ce moment-là, que nous avons pensé réaliser ce rêve de jeunesse.»