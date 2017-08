LE JOURNAL du 23.08.2017

Clubs de foot amateur valaisans cherchent entraîneurs désespérément!

Les clubs de football amateurs du canton manquent d’entraîneurs. La situation pousse les associations à utiliser de nouveaux canaux pour trouver les perles rares, comme l’association des juniors du FC Sion qui publie une offre d’emploi dans la presse.

Une situation qui nous a incités à poser cette question: «Comment sont lotis les entraîneurs valaisans dans leur club respectif?» On fait le point à Sion, Granges et Saxon.

Créée à Grône il y a 20 ans, la filière sport-étude bat des records de fréquentation

Ils n’ont jamais été aussi nombreux: 88 sportifs suivent actuellement la filière sport-étude du Cycle d’Orientation de Grône (20% des élèves sont des sportifs). La formule permet à ces jeunes de concilier au mieux école et entraînements. Geslon Fernandes, Arnaud Jacquemet ou encore Fanny Clavien sont passés par Grône.

La Patrouille des Glaciers 2018 ouvre les inscriptions le 31 août. Le sésame s’obtient par tirage au sort

La PDG 2018 ouvre ses inscriptions le 31 août prochain et si tout le monde peut s’y inscrire, tout le monde ne sera pas au départ de la patrouille puisque contrairement aux places de concert ce n’est pas le premier arrivé qui est le premier servi.

«Nous voulons une chance absolument identique pour tous. Nous acceptons toutes les patrouilles et, ensuite, nous procédons au tirage au sort.», indique Max Contesse, commandant de la PDG.

58e Foire du Valais: il reste jusqu’au 29 septembre pour apprendre à danser la salsa!

C’est la sur des rythmes de salsa que vibrera la 58e édition de La Foire du Valais à Martigny qui s’ouvre le 29 septembre et dure jusqu’au 8 octobre. Le thème a été dévoilé ce matin et c’est Cuba et toute sa culture qui animera la prochaine Foire du Valais, avec le slogan «Fidel à nous-même».

La plus grande foire de Suisse romande proposera comme à son habitude un cocktail qui ravit ses visiteurs: 400 exposants divers et variés, un programme d’animations original pour les grands et petits, des conférences, des journées thématiques mais aussi et surtout quelques nouveautés.

«Coup de théâtre»: Sion met en scène les spectateurs dans un théâtre participatif

Avec «Coup de Théâtre», l’Office du tourisme lance un projet insolite, le théâtre participatif où les spectateurs deviennent acteur. Après avoir réservé une date auprès de l’office du Tourisme de Sion, les spectateurs sont accueillis par un comédien habillé en moine qui les emmène dans un monde plein de rire et d’émotions. Ils commencent par visiter les coulisses, puis la scène et après quelques cours de diction, les spectateurs deviennent acteur, s’immergeant dans le monde du théâtre en jouant une petite scène.

«Ciné 2336»: la première édition du film d’altitude se tient à Vercorin du 8 au 10 septembre

La première édition du Film d’altitude Ciné 2336 qui se tiendra à Vercorin, du 8 au 10 septembre prochain. Parmi les films présentés: Passion Alaska, qui raconte la vie d’un personnage attachant vivant six mois par année, depuis dix ans, au bout du monde. Jean-Philippe Rapp (président du FIFAD des Diablerets) souhaite avec ce festival proposer des films de montagne à un public plus large.

À l’occasion du Rassemblement des jeunes du Valais à Vérossaz, le nouveau délégué cantonal à la jeunesse se présente

Le Rassemblement des jeunes du Valais se tiendra ce week-end à Vérossaz. Plusieurs centaines de membres des jeunesses de différentes régions vont s’affronter dans des joutes sportives et festives. Pour Cédric Bonnébault, tout nouveau délégué cantonal à la jeunesse, c’est l’occasion de se faire connaître et d’expliquer son rôle.

Où en est la 3e correction du Rhône? Réponse avec son chef Tony Arborino

La 3e correction du Rhône est un chantier majeur pour le canton du Valais. Vingt à trente de travaux sont prévus, pour un montant de 2,5 milliards de francs, financés en grande partie par la Confédération. Où en est la 3e correction du Rhône? On en parle avec Tony Arborino, chef de l’Office cantonal de la construction du Rhône.