LE JOURNAL du 24.08.2017

Animaux morts de soif, de faim ou de froid à l’alpage: cela arrive aussi en Valais. Mais heureusement, la situation continuer de s’améliorer

En 2016, en Valais, 122 procédures ont été ouvertes par le service des affaires vétérinaires concernant les animaux de rente, des bêtes mortes de soif, de faim ou de froid dans les alpages pour les cas les plus extrêmes. Mais ces cas ne représentent pas la majorité des exploitations. Deux inspecteurs sillonnent le canton pour assurer la protection des animaux. Constat: le Valais semble s’en sortir mieux aujourd’hui qu’il y a une dizaine d’années. La vigilance des acteurs de la branche reste toutefois de mise.

Ce jeudi matin, le canton de Vaud a annoncé de nouvelles mesures contre la maltraitance des animaux. Notamment, de nouveaux moyens financiers pour assurer les contrôles des porcheries.

«Déradicaliser l’islamisme»: les propos des Jeunes UDC du Valais romand choquent

Les Jeunes UDC du Valais Romand ont publié sur Facebook un montage photo et parlent d’une solution pour «déradicaliser la vermine islamiste», post qui a ensuite été retiré mais dont plusieurs personnes ont diffusé des copies. Les propos des Jeunes UDC Vr choquent, sur les réseaux sociaux, les présidents de partis valaisans parlent de honte, scandale et condamnent cet appel à la violence. Du côté de l’UDC VR, Cyrille Fauchère affirme comprendre «la stratégie de communication (qui est propre aux jeunes UDC), je ne la trouve pas forcément idéale mais la préoccupation (sur la radicalisation, NDLR), elle absolument essentielle».

Boxe: combat du siècle à Las Vegas entre Mayweather et McGregor samedi. L’enjeu sportif est-il encore présent?

C’est certainement l’événement sportif de l’année qui se déroule dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas: le boxeur Américain Floyd Mayweather et le champion de MMA l’Irlandais Conor McGregor s’affrontent dans un combat vendu comme le plus grand de tous les temps. En termes de performances sportives mais aussi en terme financier. L’argent qui circule a de quoi donner le vertige: on parle d’une somme qui avoisinerait le milliard de dollars de recette. Et chaque combattant empocherait entre 100 et 200 millions de dollars.

La journaliste Judith Mayencourt nommée chargée de communication de la Ville de Sion

La journaliste valaisanne Judith Mayencourt assumera la fonction de chargée de communication de la ville de Sion dès le 1er décembre prochain. Son rôle sera d’assumer aussi bien la communication interne et externe de la ville.

Exportations: la montée de l’euro ne profite pas encore aux PME valaisannes

Bouffée d’oxygène pour les entreprises exportatrices: l’Euro remonte face au Franc Suisse. Pour autant, cette hausse ne se répercute pas chez tous les sous-traitants. Ces PME continuent de souffrir. On en parle avec notre invité Éric Balet, président de l’Union des industriels valaisans.

Diversité des médias: les récents bouleversements dans la presse romande inquiètent

Bouleversements dans le monde de la presse suisse. Tamedia restructure ses quotidiens romands et regroupe ses forces sur Lausanne; Ringier oblige le Blick à faire des économies. Des mesures qui inquiètent pour la diversité de la presse.

Le Sion Festival (qui dure jusqu’au 3 septembre) fait la part belle aux artistes valaisans

Le Sion Festival oscille cette année entre notes slaves et touches valaisannes. Ce jeudi soir, la pianiste montheysanne Béatrice Berrut et la violoncelliste Camille Thomas interprètent Bach et Schumann. Invité pour en parler: Fabien Girard, administrateur du Sion Festival.