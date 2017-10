LE JOURNAL du 24.10.2017

Le chef de l’Office cantonal de la viticulture met en garde: «Les produits phytosanitaires, ce n’est pas quelque chose d’anodin. Leur utilisation doit être bien maîtrisée.»

Le Conseil fédéral limitera l’accès aux produits phytosanitaires pour les utilisateurs non professionnels dès 2022. Il lance un plan d’action sur plusieurs années, avec pour objectif de protéger l’environnement et les utilisateurs. En Valais, l’une des mesures, se fera sentir dans le vignoble. En effet, l’accès aux produits de sulfatage sera restreint pour les vignerons non professionnels.



Notre invité, Pierre-André Roduit, chef de l’Office cantonal de la viticulture met en garde contre la dangerosité des produits phytosanitaires et l’importance d’informer les vignerons.

JO Sion 2026: quid des votations pour les autres cantons concernés et la ville de Sion

En plus du Valais, Vaud, Fribourg, Berne et les Grisons sont impliqués dans la candidature suisse des JO d’hiver 2026. Si les Valaisans voteront le 10 juin prochain à ce sujet, les autres cantons ne sont pas encore fixés en détail sur leur sort. Quant aux habitants de la ville de Sion, ville qui devrait accueillir un village olympique, ils ne seront pas consultés d’office sur le projet dans le cadre d’une votation communale.

Le FC Sion n’a pas encore confirmé l’identité de son nouvel entraîneur

Seul Mathieu Degrange, préparateur physique du FC Sion, était à l’entraînement aujourd’hui. Pas de trace du très attendu Gabri, qui serait en train de régler les derniers détails avec le FC Barcelone. Le club n’a pas encore communiqué officiellement l’identité de son nouvel entraîneur.

La commune de Sierre signe la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public

C’est la première commune du canton à l’avoir fait. Cinq engagements résument cette charte. L’un d’eux freine d’autres communes quant à sa signature. Il mentionne le fait de «Faire respecter, dans le cadre des marchés publics et des subventions, l’égalité salariale en introduisant des mécanismes de contrôle.» Comment interpréter cet engagement? Réponses avec les présidents de Sierre et Monthey ainsi qu’Isabelle Métrailler Darbellay, cheffe de l’Office de l’égalité et de la famille.



Pour les entreprises qui souhaitent tester leur grille salariale, la Confédération met à disposition cet outil:

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/outil-d-autocontrole–logib.html