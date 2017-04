LE JOURNAL du 25.04.2017

À un mois de la coupe de Suisse, Sébastien Fournier se retrouve à la tête du FC Sion

À un mois de la finale de la coupe de Suisse, Sébastien Fournier remplace Peter Zeidler à la tête du FC Sion. Le Nendard donnera mercredi son premier entraînement. Il était jusqu’à présent en charge de la formation au sein du club valaisan.

Gel printanier: 40% du vignoble valaisan et les deux tiers des abricotiers sont touchés

Les dégâts dus au gel sont énormes. À l’heure d’un premier bilan, l’Office de la viticulture annonce que 2000 hectares de vigne ont été touchés, ce qui représente 40% du vignoble valaisan. Les vergers d’abricotiers ont également souffert. Les prélèvements et contrôles effectués sur plus de 100 parcelles montrent que l’ensemble du coteau d’abricotiers de Charrat à Sierre est fortement atteint, sauf sur certaines parcelles où la lutte a été soutenue. Sur cette zone représentant les deux tiers des surfaces d’abricotiers du Valais, les dégâts sont évalués entre 60 et 100%. Un groupe de coordination est en place au sein de l’administration. Il suivra de près l’évolution de la situation et analysera les mesures de soutien possibles pour les producteurs concernés.

Huit personnes en situation de handicap vont apprendre les métiers de la vigne

Planter une vigne, la voir grandir et s’en occuper jusqu’au jour où l’on peut récolter le fruit de son travail, c’est l’expérience que vont vivre plusieurs personnes en situation de handicap mental du côté de Saxon. Nous avons suivi leur premier jour d’apprentissage viticole. Durant dix ans, ils s’occuperont d’une parcelle de 9000 m2 dans le cadre d’une collaboration entre la FOVHAM, Provins et la société Entre-Cœur. Le premier millésime est prévu dans trois ans.

Histoire: une plateforme pour l’émigration des Valaisans

On estime aujourd’hui à plus de 100’000 les descendants de Valaisans émigrés. C’est presque un tiers de la population actuelle du canton. La plateforme Vallesiana, dédiée au patrimoine valaisan, ouvre une section sur cette émigration en collaboration avec l’association Valaisans du Monde. Cette plateforme comprend un site internet où effectuer des recherches et un espace à la Médiathèque Valais avec une bibliothèque en libre accès et la possibilité pour les chercheurs de consulter des archives telle que cette carte de 1859. L’intention est de susciter des projets de recherche puis de permettre l’appropriation de cette histoire par un large public.

Champéry: coup d’œil sur les préparatifs du Tour de Romandie

De nombreuses personnes sont à pied d’œuvre depuis lundi matin pour préparer l’arrivée d’étape mercredi et le départ jeudi du Tour de Romandie. Le comité d’organisation se mobilise quant à lui depuis plusieurs mois. Visite dans les coulisses.

Zoom sur la télévision de demain et le service public avec Gilles Marchand, futur patron de la SSR

Le service public est aujourd’hui menacé par l’initiative No Billag, un texte qui demande la fin de la redevance. Qui dit service public pense SSR, mais les télévisions et radios régionales sont également concernées. À quoi ressemblerait le paysage audiovisuel suisse sans redevance? Quelles sont les autres pistes qui se dessinent? Quels sont les liens entre la SSR et Canal9? Comment se dessine la télévision du futur? Entretien avec Gilles Marchand qui, dès le 1er octobre 2017, sera à la tête du paquebot SRG-SSR et ses 6000 employés répartis entre sept chaînes de TV et 17 radios.

Rappelons que le Conseil des Etats a balayé en mars dernier l’initiative «No Billag». Les débats seront plus vifs en septembre prochain devant le Conseil national. Ce sont les citoyens qui auront le dernier mot dans le courant de l’année 2018.

Esther Waeber-Kalbermatten: «Les cas Cleusix et Bornet ne peuvent être comparés»

N’ayant pas pu être présente sur le plateau lundi soir lors de l’interview de Jean-Marie Bornet, la présidente du gouvernement Esther Waeber-Kalbermatten a répondu par écrit à trois questions en lien avec le licenciement du policier. (texte intégral ici).