LE JOURNAL du 25.09.2017

Les temps forts

Initiative No Billag: le National discute du soutien public aux médias audiovisuels

Tunnel du Grand St-Bernard: les travaux seront plus importants que prévu; le tunnel ne sera pas ouvert pour le 8 octobre

Le jeu du FC Sion s’améliore, mais cela n’a pas suffi face à Young Boys dimanche

Etude de BAK Economics: Martigny championne du développement économique, Sion en tête pour la qualité de vie, Monthey en 1re place pour la croissance démographique

Dans le Journal thématique de ce lundi, nous dévoilons les résultats d’une enquête de l’institut BAK Economics qui prévoit une progression de l’économie pour 2017. Lorsqu’on découpe le Valais en agglomérations, on s’aperçoit que la dynamique économique varie d’une région à l’autre. Les régions ne sont pas égales devant la croissance (économique et démographique), le niveau de vie, la charge fiscale ou encore l’endettement.

Quelles sont les régions les plus dynamiques du canton? On en parle avec quatre invités: Albert Gaspoz, responsable communication de la BCVs, Vincent Riesen, CVCI, Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de Martigny, Stéphane Coppey, président de Monthey.

White Frontier: la brasserie – qui a de grandes ambitions – a choisi Martigny pour se développer

À l’ombre de Carlsberg et Heineken qui dominent le marché suisse, le nombre de brasseries ne cesse d’augmenter. De 80 en 2000, elles sont près de 800 aujourd’hui. Parmi elles, White Frontier est des plus ambitieuses.

La société s’est donnée dix ans pour devenir un des gros exportateurs de bière suisse. Pour cela il a fallu d’entrée viser très haut. 1,8 million, c’est le montant qu’il a fallu réunir pour cette installation.

Analyses structurelles: BAK Economics fournit aux politiques des arguments pour prendre les bonnes décisions

On entend souvent parler dans la presse des différentes études que réalise BAK. Mais on ne sait pas vraiment qui se cache derrière cet acronyme. Nous nous sommes donc rendus à Bâle, au siège de l’institut de recherche. Première surprise, BAK Basel, c’est fini! Il faut désormais dire BAK Economics, car une antenne s’est ouverte à Zurich. L’institut est indépendant et travaille principalement pour le secteur public. Sa spécialité, c’est le PIB et les facteurs influençant son évolution.

BAK s’est spécialisé dans l’analyse structurelle, c’est-à-dire expliquer la croissance économique à moyen et long terme. Expliquer aux politiques d’où viennent certains développements, et aussi de fournir à l’économie politique et à la société des analyses et des arguments pour prendre de bonnes décisions en ce qui concerne la compétitivité aux niveaux nationale, régional et communal.