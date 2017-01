LE JOURNAL du 26.01.2017

Federer bat Wawrinka: le match de l’Open d’Australie vu depuis le tennis des Îles à Sion

C’est le match de tennis qui a tenu la suisse en haleine! Roger Federer a battu Stan Wawrinka ce matin Melbourne. Le Bâlois est en finale de l’Open d’Australie. Nous avons suivi ce classico suisse depuis le tennis des Îles à Sion.

Un rapport salue l’excellence du centre de soins palliatifs de Martigny. Et prône un agrandissement

Le service des soins palliatifs du Valais Romand est basé à l’hôpital de Martigny où sont traités les cas aigus, particulièrement instables et complexes. Une étude réalisée par le professeur Borasio qui préconise de développer encore ce service. L’étude préconise d’une part d’agrandir le centre et d’augmenter le nombre de médecins et d’infirmières et, d’autre part, de renforcer l’équipe mobile dont le rôle est d’assister les différents hôpitaux valaisans dans le domaine. Afin d’assurer un service de proximité, le Prof. Borasio propose d’ouvrir un centre à Sierre destiné à la gériatrie ainsi que des lits identifiés à Sion.

Portes ouvertes à la Clinique de Valère pour la fin des travaux de rénovation

Propriété du groupe Aevis Victoria, la Clinique de Valère annonce la fin des travaux de rénovation et d’agrandissement. Douze millions de francs ont été investis pour agrandir et rénover les lieux. La clinique prévoit dans le futur la création d’un centre médical avec des médecins généralistes.

Samedi 28 janvier, l’établissement organise des portes ouvertes.

Témoin du patrimoine du Valais industriel, le Foyer Alusuisse a été réhabilité

Le foyer avait été construit en 1919, quelques années après l’arrivée des premiers fours pour la fabrication de l’aluminium à Chippis. Aujourd’hui, ce témoin du patrimoine du Valais industriel a été rénové et réhabilité; il accueille une partie des bureaux de Technopôle et un restaurant.

Invité sur le plateau pour en parler: Pierre-André Thiébaud, réalisateur qui a filmé la vie de cette usine et de ses ouvriers à la fin des années 80. Son documentaire est diffusé à 19 heures (nouvelle diffusion toutes les 2 heures).

Zoom sur Frédéric Favre, candidat PLR au Conseil d’Etat

C’est le plus jeune des candidats au Conseil d’Etat. A 38 ans, Frédéric Favre est apparu sur la scène politique valaisanne il y a quatre mois. Il est candidat sur la liste PLR. Quelles sont ses valeurs, ses règles morales? Quelles sont ses ambitions, ses motivations? Frédéric Favre répond aux questions d’Yves Balmer.