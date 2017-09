LE JOURNAL du 27.09.2017

BBC Monthey – FC Sion: deux clubs valaisans en pleine tempête. Comment réagissent les sponsors?

Le BBC Monthey est dans la tourmente. Christophe Roessli a démissionné de ses fonctions de vice-président du BBC Monthey pour des raisons personnelles et professionnelles; une démission qui intervient après cinq mois de polémique entre le club et Swiss Basketball. Dernier problème en date: une vidéo sur Facebook qui a rallumé la mèche.

Côté FC Sion, c’est le président qui s’est fait remarquer en agressant physiquement le consultant de Téléclub Rolf Fringer, au terme du match Sion-Lugano. D’autres épisodes ont mis le FC Sion à la une des médias pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les matchs de football, en 2004 déjà.

Quelles sont les retombées en termes d’image pour ces deux clubs sportifs? Comment réagissent les sponsors? Nous avons contacté certains d’entre eux.

La taxe au sac sera introduite le 1er janvier 2018: le Valais est-il prêt?

Le principe du pollueur-payeur doit entrer en vigueur dans tout le Valais romand au 1er janvier 2018 conformément à la loi fédérale sur la protection de l’environnement. Concrètement, ce qui va changer, c’est que la taxe communale concernant les déchets sera répartie en deux: d’un côté, l’habituelle taxe aux déchets à l’habitant; de l’autre – et c’est la nouveauté – des sacs-poubelles taxés, de couleur blanche, seuls autorisés. Le but étant d’inciter le citoyen à trier s’il ne veut pas payer plus.

Mais la taxe ne met pas tout le monde d’accord. À Monthey, un référendum a été lancé: 1938 signatures doivent être récoltées d’ici au 20 octobre.

Ailleurs en Valais, les stratégies varient, mais toutes ont un objectif commun: faciliter le tri pour les ménages. Coup de sonde du côté de Sierre, Sion et Martigny.

Invité pour en parler: Joël Rossier, chef du Service cantonal de l’environnement.

«Le Nouvelliste» fait peau neuve pour s’adapter à la nouvelle manière de consommer l’information

Les lecteurs du Nouvelliste ont découvert leur nouveau journal ce matin. La formule revisitée met en avant les news importantes et s’adapte aux manières actuelles de consommer les informations, sur tout type de support.

«Ce qui change le plus, explique le rédacteur en chef Vincent Fragnière, c’est qu’on priorise les sujets dans toutes leurs déclinaisons, digitales et print. Priorité aux sujets les plus régionaux possible, les plus insolites possible. On ouvre avec le sujet le plus concernant du jour. Aujourd’hui, c’était un scoop sur Verbier et la Chine, demain ce sera un témoignage de femmes qui ne trouvent plus de travail après 50 ans. On veut ouvrir avec des sujets forts.»

Depuis 50 ans, à Sion, l’Institut Sainte-Agnès est au service des enfants aux besoins particuliers

L’Institut Saint-Agnès de Sion fête ses 50 ans. Pour marquer le coup, notre émission COSMOPOLIS a passé une semaine en compagnie des éducateurs, des enseignants spécialisés et thérapeutes qui œuvrent pour ces enfants aux besoins particuliers. L’Institut Sainte-Agnès fête 50 ans d’existence. Il est devenu un lieu d’apprentissage pour une quarantaine de jeunes entre six et treize ans qui ne trouvent pas leur place dans le cursus traditionnel et qui ont des besoins particuliers.

Pour en parler, un invité: Guy Dayer, chef de l’Office cantonal de l’enseignement spécialisé.

Commencer à conduire à 17 ans pour passer son permis à 18: l’idée est mise en consultation

Conduire dès l’âge de 17 ans. C’est l’une des propositions contenue dans OPERA3, le vaste projet de réforme de la formation à la conduite, consultation jusqu’au 26 octobre. L’OFROU propose que les jeunes conducteurs acquièrent douze mois d’expérience entre le permis théorique et le permis pratique. Pour pouvoir le passer à 18 ans, ils devraient donc commencer à conduire un an avant.