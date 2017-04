LE JOURNAL du 28.04.2017

Trottinette électrique, voiture à hydrogène, transports urbains par câble, à voir aux Swiss Mobility Days à Martigny

Trottinette électrique, voiture à hydrogène ou encore transports urbains par câble. Durant 4 jours, les Swiss Mobility Days vivent leur 2e édition à Martigny, dans le cadre du salon Prim’Vert. Ces journées suisses dédiées à la mobilité durable se veulent novatrices.

Nouveau risque de gel cette nuit en Valais: quatre producteurs vont tester une nouvelle machine

Mauvaise nouvelle pour les agriculteurs: il pourrait à nouveau geler dans la nuit de vendredi à samedi. Une masse d’air polaire vient de Sibérie et pourrait geler les vignes. C’est pourquoi quatre producteurs se sont regroupés pour tester une nouvelle machine de lutte contre le gel. Et c’est une première suisse.

L’actualité en bref et en images

Élection du Conseil d’État: l’UDC fait recours au Tribunal fédéral. Qui refuse l’effet suspensif

Pro Senectute fête 100 ans d’aide aux aînés

Deux jeunes journalistes lancent «Immersions»: un nouveau magazine culotté

Politique des prix: les hôteliers valaisans sont sous pression

Fin de saison pour l’hôtel Bürchnerhof à Bürchen. C’est le moment des vacances annuelles. Hubert Lehner, son gérant, évoque une saison difficile. Peu de neige et donc peu de clients. Pour résoudre cette équation, la solution c’est le yield-pricing, un concept ou le prix s’adapte rapidement en fonction de la demande. «C’est ce qui se passe et fonctionne avec les avions par exemple… S’il y a la demande est faible, on baisse les prix. Avec ça, on peut compenser un peu les pertes», reconnaît l’hôtelier haut-valaisan Hubert Lehner.

La santé mentale est un sujet souvent tabou qui touche pourtant tout le monde

Nous sommes tous susceptibles de rencontrer un jour ou l’autre un problème lié au stress, à la perte d’un emploi, au deuil, ou à une maladie psychique… Pour déstigmatiser la santé mentale, l’Antidote consacre un épisode ce soir à cette thématique

TE consacrée à cette thématique.

«Les trois vies du pasteur Blocher»: interview de Bernard Reist, coauteur de ce roman historique

«Les trois vies du pasteur Blocher» est un roman historique qui retrace le parcours du grand-père de Christoph Blocher. Un pasteur qui aura roulé sa bosse entre l’Algérie française, le Valais et enfin Zürich. Pour en parler, un invité: Bernard Reist, coauteur de l’ouvrage paru aux éditions Monographic.

Zoom sur l’histoire des femmes en Valais, thématique abordée par 230 scientifiques à la HES-SO

Si la plupart d’entre nous n’arrivent pas à penser à plus d’un ou deux noms de figures féminines qui ont changé le Valais, des historiennes et historiens veulent changer cet état de fait avec un colloque organisé ce samedi 29 avril sur l’histoire des femmes en Valais.

Une collaboration entre Via Mulieris et la Société d’histoire du Valais romand.

Pour en parler, deux invitées: Maryline Morard (elle est la présidente de Via Mulieris, qui veut dire voie des femmes en latin) et Marie-France Vouilloz Burnier, historienne et membre fondatrice de Via Mulieris.