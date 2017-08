LE JOURNAL du 29.08.2017

JO «Sion 2026»: les libéraux-radicaux valaisans, fribourgeois, bernois et vaudois y croient dur comme fer!

Sion 2026: le PLR y croit dur comme fer! C’est le message appuyé qu’ont laissé entendre, ce matin, en conférence de presse, les libéraux-radicaux valaisans, fribourgeois, bernois et vaudois. Soit les quatre cantons concernés par la candidature helvétique aux Jeux olympiques d’hiver de 2026. Le parti se dit motivé, mais pas à n’importe quel prix. Explications de René Constantin, président du PLR Valais.

De leur côté, les Verts valaisans se sont montrés défavorables à la candidature helvétique et ont créé une pétition en ligne demandant que le peuple ait le dernier mot, dans les urnes. Précisions de Jean-Pascal Fournier, président des Verts valaisans.

Le financement des partis politiques et des campagnes de votations doit-il être public? Une initiative le demande

Le texte de l’initiative qui va être déposée par la Gauche, le PBD et différentes associations demande que les partis ou comités de campagne rendent public leur financement. Pour cela, ils devront transmettre leurs comptes à la chancellerie fédérale. Les dons supérieurs à 10’000 francs pour les partis seront rendus public.

Pour ce qui est des campagnes de votations ou d’élections fédérales, les personnes ou les comités qui engagent plus de 100 mille francs seront tenus de déclarer leurs dons importants.

À ce jour en Suisse, seuls 3 cantons ont mis en place certaines règles en la matière. Il s’agit du Tessin, de Genève et de Neuchâtel. Au niveau international, notre pays et l’un des derniers pays de l’OCDE à ne pas avoir de loi sur le financement des partis ou des campagnes.

On en débat avec deux invités: le conseiller national socialiste Mathias Reynard et Vincent Riesen, député PLR, directeur de la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie.

Dans le district d’Entremont, le préfet Jean-Maurice Tornay passe le relais à Alain Maret

Le préfet, en Valais, a une fonction de facilitateur, il doit réunir les communes d’un même district autour de la table: «Mon arme préférée: la gentillesse», avoue Jean-Maurice Tornay. Le préfet d’Entremont passera le relais à Alain Maret qui prendra ses fonctions le 1er septembre.

«Jean-Marie Tornay a mis la barre très haut, déclare son successeur. Il est à l’écoute avec une solide expérience. En même temps, il a une main de fer dans un gant de velours. Il sait mettre le cadre quand il le faut, mais avec un souci des relations humaines.»

Joystickbike: inventé en Valais, le vélo qui se pilote comme un avion sera bientôt commercialisé

Il se pilote comme un avion, avec un joystick, mais il s’agit d’un deux roues. Inventé par le Valaisan Yvan Forclaz en 2015, le JoystickBike n’a pas trouvé d’investisseur. «J’avais fait un dépôt de brevet par rapport à ce mécanisme, à ce principe de rouler avec un joystick. Et après une année on passait à une étape supérieure qui était de payer 10’000 francs pour la poursuite de la démarche de brevet. N’ayant pas trouvé d’investisseur, j’ai décidé de lâcher le brevet et d’ouvrir en open source.» La suite passe par la création d’une association qui fournit les plans sur demande, conseiller et récolte leurs avis. Certains ont déjà fabriqué leur engin, à Zurich, au Pérou et en Turquie…

Pour passer à la vitesse supérieure et commercialiser l’engin, Yvan Forclaz s’associe à Eric Balet. Ensemble, ils fondent la société JoystickBikeLab. La société s’est adjoint les services de l’institut de systèmes industriels de la HES/SO pour améliorer son joystickbike et standardiser la fabrication. Aujourd’hui 10 prototypes sont en productions dont 3 sont déjà vendus. Pour 2018, l’objectif est de vendre entre 75 et 150 engins. Un chiffre réaliste au vu de l’engouement suscité au sein de l’association.

Le nageur Michael Phelps à l’European Masters de golf: Crans-Montana met des célébrités en compétition sur le green

L’Oméga European Masters de Crans-Montana qui accueillera le plus grand athlète de l’histoire olympique, le nageur Michael Phelps. Mais que fait un nageur dans un tournoi de golf? Pour cette 71e édition, l’événement qui se déroulera du 7 au 10 septembre prochain a décidé d’innover avec une compétition rien que pour les célébrités. Elle aura le samedi 8 septembre en marge du tournoi des professionnels. D’ailleurs le Suédois Alex Noren sera présent pour y défendre son titre.

Région Dents du Midi SA: la nouvelle entité touristique du val d’Illiez sera dirigée par Raymond Carrupt

On connaît désormais le nom du directeur de la nouvelle entité touristique du Val d’Illiez, Région Dent du Midi SA. Il s’agit de David Michellod. Sa nomination suit celle de Raymond Carrupt à la présidence de Région Dents du Midi SA.