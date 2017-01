LE JOURNAL du 30.01.2017

Ligne à très haute tension Chamoson-Chippis: le dossier rebondit au Tribunal fédéral

La question de la ligne à très haute tension entre Chamoson et Chippis sera tranchée par le Tribunal fédéral. Les opposants ont adressé un recours contre la décision du tribunal administratif fédéral. Au cœur du litige, la décision de la Confédération d’approuver les plans de construction de cette ligne. C’est lors de l’enregistrement du débat à la députation pour district de Sierre que le président de Grône Marcel Bayard a lâché l’information.

Walliwood saison 5: rencontre avec Eliane Crettaz et Margaux Santos, candidates à la présidence du Valais

Faire élire la présidente du Valais, c’est le défi que lance notre émission Walliwood à trois équipes issues des Écoles de culture générale de Monthey, Martigny et Sierre. Pour cela, les participants ont créé leur propre parti, ils ont imaginé un programme et désigné leur candidat, ou plutôt candidates puisqu’il n’y a que des filles. Ce soir, rencontre dans Le Journal avec Eliane Crettaz, candidate du parti “Deux en un” et Margaux Santos, membre de ce parti.

“Animaux mystérieux”: quand le venin de serpent sert à la médecine et à la cosmétique

Les dix animaux les plus venimeux au monde s’exposent en ce moment à Sion, une expo ludique et didactique. L’occasion de mieux les connaître. Le serpent par exemple: son venin sert à la recherche médicale et à la cosmétique. Directeur de cette exposition itinérante unique en Europe, Karim Amri, explique: “Il y a cinq médicaments qui existent sur le marché et qui ont été créés sur la base d’une molécule venant de reptile.” Antidouleur, régulateur d’insuline ou d’hypertension artérielle, le venin intéresse la recherche. Jusqu’au 12 mars 2017, les serpents partagent la vedette avec des poissons marins, des scorpions et des mygales, sans oublier des crocodiles.

Zoom sur l’apnée avec David Fournier, champion suisse en palme

David Fournier pratique l’apnée depuis sept ans maintenant, il a commencé à l’âge de 40 ans. Un sport qui demande un excellent mental mais aussi une très bonne forme physique. En Suisse, une quarantaine de sportifs pratiquent cette discipline. Le 1er week-end de février, David Fournier participe aux Championnats suisses à Genève. Reportage lors de l’entraînement à Grône et interview sur le plateau du Journal.

Élection du Grand Conseil: pour la première fois, le numéro des listes est tiré au sort

Le délai pour déposer les listes au Conseil d’Etat et au Grand Conseil est échu depuis quelques minutes, ce lundi soir 30 janvier. Pas de surprises ou de candidatures de dernières minutes mais une nouveauté: le tirage au sort des numéros de listes pour l’élection au Parlement. Une première, liée à la nouvelle manière d’élire le Grand Conseil.