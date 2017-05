LE JOURNAL du 31.05.2017

FC Sion: Peter Zeidler avoue qu’il aurait souhaité rester en Valais

L’ancien coach des Rouge et Blanc Peter Zeidler et le président Constantin ont décidé mardi, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Pour rappel, le technicien allemand avait été écarté de la tête de l’équipe le 25 avril dernier, au profit de Sébastien Fournier. Ce soir, le technicien allemand accorde sa première interview. Il a confié à Canal9 qu’il aurait souhaité rester en Valais et disputer l’Europa League avec le FC Sion.

Selon le «Walliser Bote», les fraudes électorales auraient profité à Oskar Freysinger

Les fraudes électorales dans le Haut-Valais auraient profité à Oskar Freysinger, selon le quotidien Walliser Bote qui a mené l’enquête. Sur les quelque 130 enveloppes incriminées, on retrouvait systématiquement le bulletin de l’ancien Conseiller d’Etat UDC. Conséquence: ces fraudes n’auraient aucune incidence sur les résultats de l’élection. Cette découverte change-t-elle quelque chose à la plainte déposée par l’UDC au Tribunal fédéral? Réponse de Cyrille Fauchère, coprésident de l’UDC Vr.

Télémorgins-Champoussin en danger: des commerçants se mobilisent pour sauver la station

La société de remontées mécaniques Télémorgins-Champoussin a lancé un appel aux dons à hauteur d’1,8 million de francs pour assurer sa survie. Le temps presse; la somme doit être réunie d’ici à la fin juin. Pour y parvenir, les initiatives privées se multiplient pour lever des fonds.

Intégration: 30 nationalités se côtoient à Täsch en haute saison touristique

Une messe donnée en portugais par un prêtre brésilien: le décor est planté. Au pied du Cervin, Täsch est un passage obligé où les visiteurs s’arrêtent rarement, sauf pour y laisser leur voiture dans le parking. Dans cette commune haut-valaisanne, les Portugais représentent presque la moitié de la population locale. Mais ils ne sont pas seuls, en haute saison, 30 nationalités se côtoient; le 40% de la population est étrangère. Extrait de l’émission COSMOPOLIS.

Un invité pour en parler: Olivier Salamin, coordinateur Programme d’intégration cantonal région Valais central.

ChemChina détient le 94,7% des actions du groupe bâlois Syngenta

Étape importante dans le rachat de Syngenta par ChemChina. L’entreprise chinoise détient désormais 94,7% des actions du groupe bâlois. Une transaction qui se chiffre à 43,2 milliards de dollars. L’offre publique d’achat est donc arrivée à son terme, du moins pour ce qui est de la première exécution. L’exécution pour les actions apportées après l’échéance de la période de l’offre aura lieu mercredi prochain.

À la rencontre de la plus ancienne famille d’hôteliers en activité à Paris, les Berrut de Troistorrents

C’est la plus vieille famille hôtelière de Paris et elle est valaisanne! Les Berrut, de Troistorrents, tiennent l’Hôtel Bedford dans le quartier de la Madeleine, depuis 1905. «Mon grand-père Sylvain Berrut est né dans le val d’Illiez, à Troistorrents, en 1877, raconte Gérard Berrut, gérant de l’hôtel Bedford. Le Valais était un canton assez pauvre. Pas mal de Valaisans se sont expatriés en France et dans le reste du monde aussi, mais en France, particulièrement à Paris et se sont lancés dans l’hôtellerie.»

Le Valaisan débute comme valet de chambre, puis grimpe les échelons jusqu’à devenir directeur en 1907 puis il achète l’établissement en 1914. L’homme meurt à la guerre en 1918. L’hôtel est alors repris par son fils René qui le transmettra ensuite à Jean et Gérard.

La tradition familiale ne s’interrompra pas puisque Laetitia accompagne déjà son père Gérard dans la gestion de l’hôtel Bedford.

Finales de play-off: le BBC Monthey coupé dans son élan mardi soir au Reposieux

Les Jaune et Vert ont perdu d’un tout petit point l’acte 2 des finales de play-off, face aux Lions de Genève. C’est désormais 1 partout dans la série.

Niksa Bavcevic, entraîneur du BBC Monthey: «C’est la troisième fois que Genève nous bat d’un point: une fois à Genève, une fois en finale de Coupe et ce soir. Cela montre que les deux équipes sont vraiment proches. À un certain moment, nous n’avons pas arrêté de jouer mais nous n’avons pas joué avec la même intensité. C’est difficile après six matches en neuf jours de jouer avec cette intensité et malheureusement nous avons raté les shoots ouverts.» Monthey aura deux occasions de renverser la vapeur. Acte III samedi à Genève et acte IV mardi prochain, toujours sur parquet genevois.

Zoom sur le rafting sur le Rhône. En été, le fleuve valaisan permet des sensations fortes

Saviez-vous qu’il est possible de naviguer sur le Rhône en rafting? Cela se peut sur certains tronçons et à condition, bien sûr, d’obtenir toutes les autorisations du canton. Le meilleur moyen de s’embarquer en toute sécurité dans une telle aventure, c’est de partir avec des professionnels expérimentés. Zoom sur ce qui pourrait être l’une des activités fortes de l’été avec Anne-Laure Zufferey (fondatrice de Valais Wallis Adventures) et Pierre Mathey (président de la Commission cantonale des métiers de la montagne).