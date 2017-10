LE JOURNAL du 31.10.2017

Swiss Peak Resort, Zinal: nouvel élan touristique pour le val d’Anniviers

La station de Zinal comptera plus de 500 nouveaux lits en 2019. Un complexe immobilier composé de six résidences touristiques est en cours de construction sur le site de La Barmetta. Les touristes devraient pouvoir profiter des premiers appartements dès l’été 2018.

L’administrateur de Mountain Resort, Raphy Coutaz, nous en dit plus sur cette nouvelle manière de faire du tourisme.

Dix matches et 15’000 francs d’amende pour Barthélémy Constantin dans l’affaire Fringer/Constantin

Après l’annonce de la sanction de Christian Constantin, qui était, pour rappel, d’une interdiction de stade de quatorze mois et d’une amende de 100’000 francs, c’est au tour de Barthélémy Constantin d’être sanctionné par la Swiss Football League. Il écope de dix matches de suspension et d’une amende de 15’000 francs pour s’en être pris verbalement au consultant de Téléclub, Rolf Fringer le 21 septembre dernier.

La Confédération investira un montant maximal de 827 millions de francs

La garantie de déficit, limitée à 827 millions de francs par la Confédération, a été acceptée par le CIO. En cas de pertes supplémentaires, les cantons organisateurs et la ville de Sion devront assumer le déficit.

Fusions: communes et remontées mécaniques s’y mettent

Les citoyens de Bagnes et de Vollèges devraient se prononcer sur la fusion des deux communes dans les urnes, en 2019. Si les citoyens acceptent, la fusion devrait entrer en force le 1er janvier 2021. Bettmeralp, Riederalp, Fiesch-Eggishorn sont également dans un tel processus. La fusion permettrait à la nouvelle société de devenir un des poids lourds de la branche en Valais.

Le médecin cantonal remplaçant, Franck Bally, nous assure que «la flambée de rougeole s’est éteinte»

18 jeunes Valaisans ont été touchés par le virus. Les principaux foyers infectieux se trouvaient à Sion et dans la région de Saxon et Fully. Si le canton a dû prendre des mesures drastiques dans les écoles, pour Franck Bally, la situation était sous contrôle, grâce notamment à l’aide des parents des enfants vaccinés et non vaccinés.

Les principaux fournisseurs de chrysanthèmes de Suisse sont valaisans

La Toussaint est une journée de recueillement pour les personnes qui ont perdu leurs proches. L’une des coutumes de cette fête est de fleurir les tombes. Un établissement horticole de Fully s’est hissé parmi les premiers fournisseurs de chrysanthèmes de Suisse.

Rencontre avec une femme croque-mort

La Toussaint, c’est aussi l’occasion de s’intéresser à un métier méconnu qui fait parfois peur: croque-mort. Notre rédaction est allée à la rencontre de l’une des deux seules femmes à la tête d’une entreprise de pompes funèbres en Valais.

Rita Bonvin, animatrice des «Cafés mortels», nous dit combien il est important de parler de la mort.

Des drones d’épandage survoleront les vignes valaisannes

La start-up AgroFly a reçu toutes les autorisations nécessaires à leur commercialisation. Plus précis, plus sécuritaires et écoresponsables, les drones de l’entreprise ont déjà séduit de futurs clients.