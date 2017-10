LE JOURNAL DU DIMANCHE (01.10.2017)

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Dans le cadre l’ouverture de la Foire du Valais, 150 vaches ont lutté dans l’amphithéâtre octodurien

150 combattantes se sont battues pour remporter le titre dans l’amphithéâtre octodurien. L’interview de Benoît Berguerand, vice-président de la Fédération Suisse d’élevage de la Race d’Hérens et le micro-trottoir des éleveurs.

Foire du Valais: les premières réactions lors de la journée d’inauguration de la 58e édition

Comment la Foire du Valais est-elle perçue par les personnalités? Micro-trottoir et tour d’horizon parmi les invités de la journée d’inauguration officielle et interview de

Jürg Stahl, président du Conseil national et de Swiss Olympic.

Foire du Valais: chaque année 200 musiciens, danseurs et artistes se partagent la scène de l’Espace Tribus

L’Espace Tribus: une invitation à la découverte et au mélange des styles, des générations et de la jeunesse. L’interview de Cédric Gay-Crosier, le responsable du lieu et de Constance Michellod, animatrice socio-culturelle.

Foire du Valais: le Prix Jeunesse de la Ville de Martigny a été remis aux danseurs de WLS (Walk Like a Soulja)

Tous les deux ans, la ville de Martigny offre un prix d’encouragement à la jeunesse. C’est dans le cadre de l’espace tribu que ce prix a été remis cette après-midi aux danseurs de l’association WLS (Walk Like a Soulja). Leur créneau: multiculturalisme, partage et culture hip-hop. L’interview de Christian Wiedmer, le président de l’association.

Foire du Valais: entrer dans l’exposition sur Cuba, c’est un peu se télétransporter à La Havane

Rhum, salsa et cigares… des mots qui évoquent à coup sûr Cuba. L’exposition présentée à la Foire du Valais se veut plus vraie que nature. On y découvre le bureau d’Ernest Hemingway ou un appartement typiquement cubain. Nos images de l’exposition et l’interview de Quentin Bertin, son concepteur.

Foire du Valais: «Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté» du cinéaste Nicolas Wadimoff a été projeté à l’Espace Live

L’interview de l’ambassadeur de Cuba en Suisse : «La Foire du Valais est un salon important.»

L’ambassadeur de Cuba en Suisse, Manuel Aguilera de la Paz, dit le bien qu’il pense de la Foire du Valais et la chance qu’a son pays d’être ainsi mis à l’honneur : «L’exposition est très fidèle à une partie de la réalité cubaine.»

Foire du Valais: entre démonstration et initiations les aficionados de salsa ont pu se déhancher à l’Espace Live

«Au bout du web»: l’actualité commentée par Olivier Praz, un Valaisan établi dans la capitale cubaine

La rubrique «Au bout du web» donne tous les dimanches la parole à un Valaisan à l’étranger, en lui demandant de commenter l’actualité. Aujourd’hui la parole est à Olivier Praz, établi à La Havane. Il est conseiller à l’Ambassade de Suisse et il nous livre son témoignage après 2 ans et demi passés dans la capitale cubaine.

Le Face à Face: Pascal Perruchoud et Jakob Rager parlent économie et énergie sur notre plateau

Pascal Perruchoud, président de la direction générale de la BCVs et Jakob Rager, directeur du CREM (Centre de Recherches Energétiques et Municipales) de Martigny. Ils organisent chacun l’une des journées thématiques de la Foire du Valais: celle concernant l’économie et celle concernant l’énergie. Ils sont nos invités sur notre plateau.

Notre dossier reprise du basket: Kathleen Pralong-Cornaille détaille et commente les premiers résultats

Le rapport sur le derby féminin entre Troistorrent et les Vétrozaines d’Hélios. Chez les hommes, les images de la victoire 89 à 70 du BBC Monthey face à Boncourt. Le micro-trottoir avec Sébastien Fanti et l’ancien Conseiller d’Etat Claude Roch.

Hockey sur glace: le HC Viège rencontre les Grasshopper Club Küsnacht Lions. Score 4 à 3

Un match serré entre le HC Viège et les GSK Lions: la rencontre se solde par un 4 à 3 pour le HC Viège.

Le Trail des Patrouilleurs a vu plus de 1100 coureurs prendre le départ depuis la patinoire d’Ycoor à Crans-Montana

Le Zapping de la semaine écoulée

L’actualité de la semaine un brin décalée, avec quelques moments intéressants sortis des journaux de Canal9… C’est le Zapping réalisé par Maxime Siggen. Rendez-vous pour notre JOURNAL DU DIMANCHE à 19 heures!