LE JOURNAL DU DIMANCHE (03.09.2017)

Ligne à haute tension: Roberto Schmidt crée la surprise lors de la journée d’information à Grône

Roberto Schmidt s’est dit favorable à une enfouissement partiel de la ligne à très haute tension Chamoson-Chippis. C’est la première prise de position d’un Conseiller d’Etat sur le sujet. La réaction de Mathias Reynard dans notre interview.

Magic Pass: 70’000 forfaits de l’abonnement dégriffé pour 25 stations ont été vendus

La rentabilité est au menu: 70’000 Magic Pass ont été vendus. L’interview de Sébastien Travelletti. Le sésame pour l’or blanc valable dans 25 stations est encore disponible, mais plus aux tarifs initialement prévu.

Terre des Hommes: 9000 spectateurs se sont laissés emporter par les tubes des stars présentes à Massongex

Pascal Obispo, Cali, Tiken Jah Fakoly, Les Innocents, Arno Santamaria, Gaëtan et Sonalp notamment ont réuni 9000 personnes autour d’une bonne cause à Massongex: les recettes permettent de couvrir une partie du budget de la Maison Terre des Hommes, qui aide chaque année environ 200 enfants venus d’Afrique et d’Irak pour subir des interventions chirurgicales.

Sion festival: plus de 5000 personnes ont assisté à une trentaine de concerts proposés

Si la musique adoucit les moeurs, il doit faire bon vivre à Sion. Durant ces quinze derniers jours, un peu partout dans la capitale la musique classique était à l’honneur. 5000 personnes ont assisté à la trentaine de concerts proposés. Un chiffre en hausse par rapport à l’an dernier.

Le lac sous-terrain de St-Léonard a accueilli le Geneva Brass Quintet mené par le tromboniste David Rey

Une “salle” à l’acoustique étonnante pour cet ensemble de cuivres amateur de jazz. C’est le valaisan David Rey, tromboniste solo du Philhamonique de Bruxelles, qui mène ce quintette. Un retour à la maison dans un cadre particulier… Interview.

De l’abbaye de Canterbury en passant par le Grand St-Bernard pour rejoindre Rome: 20 ans de Via Francigena

Les pèlerins de la Via Francigena ont bravé le froid du côté du col du Grand St-Bernard. Un périple de plus de 2’000 kilomètres, qui par de l’abbaye de Canterbury pour rejoindre Rome. Ce week-end c’était l’occasion de célébrer les 20 ans du tronçon Martigny-Aoste.

Euseigne brûle, l’interview d’Alizée Gaillard

«Au bout du web»: l’actualité commentée par le valaisan Xavier Rosset depuis la Crète

La rubrique «Au bout du web» donne tous les dimanches la parole à un Valaisan à l’étranger, en lui demandant de commenter l’actualité. Aujourd’hui la parole à Xavier Rosset, bloqué en Crète avec son ULM. Il attend une fenêtre météo favorable pour rejoindre l’Egypte.

Finale suisse de tennis chez les femmes: c’est la tessinoise Susan Bandecchi qui s’est imposée chez les femmes

Susan Bandecchi s’est imposée chez les femmes. Elle a battu en deux sets Kristina Milenkovic. Elle empoche 12 points au classement WTA et 1440 dollars grâce à cette victoire. Interview.

La 9ème édition de la Vercofly: 67 concurrents se sont affrontés en marchant et en volant

4 jours de course, 67 concurrents venant de 5 pays se sont affrontés pour rallier en marchant et en volant 9 cabanes du Val d’Anniviers et du Val d’Hérens jusqu’à samedi. Une édition difficile en raison du temps

Le Zapping de la semaine écoulée

L’actualité de la semaine un brin décalée, avec quelques moments intéressants sortis des journaux de Canal9… C’est le Zapping réalisé par Maxime Siggen. Rendez-vous pour notre JOURNAL DU DIMANCHE à 19 heures!

