LE JOURNAL DU DIMANCHE (10.09.2017)

Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Saas-Grund, le soulagement: 200’000 mètres cubes se sont effondrés sans atteindre le fond de la vallée

Soulagement pour les habitants de Saas-Grund: plus de 200 personnes ont pu regagner leur maison après leur évacuation de la veille. Un pan du Glacier du Trift menaçait de s’effondrer. Finalement, 200’000 mètres cubes sont tombés sans atteindre le village. Le chef de la section des dangers naturels du Canton du Valais est notre invité.

Télémarécottes respire: les actionnaires de la société de Salvan ont accepté une recapitalisation

Après 4 hivers de faible enneigement, la société de remontées mécaniques a bouclé son dernier exercice avec une perte de 2 millions de francs. Une semaine après le soutien apporté par l’assemblée primaire de Salvan, les actionnaires de la société ont accepté une recapitalisation.

Marignan interprété par le Valaisia Brass Band sur la scène du prestigieux Symphony Hall de Birmingham

L’exploit est historique: le Valaisia Brass Band a remporté samedi le British Open Brass Band Championships, l’un des concours de Brass Band les plus réputés au monde. Depuis 1853 c’est seulement la troisième fois que le prestigieux bouclier d’or est remporté par un brass band étranger.

Le Valais a participé aux 24es Journées européennes du patrimoine. Objectif: montrer des lieux secrets

Ouvrir au public des lieux inaccessibles le reste de l’année et montrer le travail de conservation et de mise en valeur de ces bâtisses, c’est le but des journées du patrimoine. Cette année, le thème était “Héritage du pouvoir”. Nous sommes allés à Saxon pour une petite visite guidée de la Tour, construite en 1279 par le Comte de Savoie.

Le Tohu Bohu Festival fêtait sa 13e édition: interview de Christophe Mali, chanteur de Tryo

A Veyras le Tohu Bohu Festival fêtait sa 13e édition avec des artistes de renom, comme le groupe français Tryo. Pour la première fois en Valais, il est venu présenter son dernier album «Vent Debout». On écoute…

3200 participants hilares et déjantés à la Meuh Day ce week-end à Orsières: micro-trottoir

Gros succès pour la 3e édition de la Meuh Day: 3200 participants, hommes et femmes confondus ont bravé la pluie pour s’amuser. Le but principal de cette course d’obstacles accessibles à tous: s’éclater. Déguisements et franches rigolades au programme…

Première édition du festival du film d’altitude de Vercorin: découverte et évasion comme mots d’ordre

Et une dernière journée pour «faire la fête à Courgette» pour reprendre les termes du président du Festival Jean-Philippe Rapp. Courgette est avec nous ce soir en compagnie de Johann Rosti qui a participé à la fabrication des personnages du film.

Session au Grand Conseil: le point avec la présidente de la commission de justice Madeline Heiniger

Nous nous intéressons au programme qui attend nos députés la semaine prochaine. Mardi s’ouvre la session de septembre au Grand Conseil: travail le dimanche, mesures de lutte contre le gel pour la viticulture et l’arboriculture, ainsi que les conditions de détentions au Centre de Granges…

Le Zapping de la semaine écoulée

L’actualité de la semaine un brin décalée, avec quelques moments intéressants sortis des journaux de Canal9… C’est le Zapping réalisé par Maxime Siggen.

«Au bout du web»: l’actualité commentée par un valaisan en vacances en République Dominicaine

La rubrique «Au bout du web» donne tous les dimanches la parole à un Valaisan installé à l’étranger, en lui demandant de commenter l’actualité. Ce soir on parle de l’ouragan Irma depuis Punta Cana.

A l’agenda: les points forts de l’actualité de la semaine à venir

L’assemblée générale des remontées mécaniques valaisannes a eu lieu vendredi. Avec, en point d’orgue, la nomination d’un nouveau président: Arthur Clivaz quitte le poste.

La fin de semaine sera rythmée par le Sion Air Show. Le plus grand meeting suisse de l’année propose un programme riche et international : suisses, italiens, belges, américains… Pour le plus grand plaisir des quelques 100’000 spectateurs attendus.

Enfin musique avec le Zermatt Festival. La manifestation a débuté cette semaine et se poursuit jusqu’à dimanche prochain. Au programme : l’orchestre de chambre issu de la Philharmonie de Berlin, des jeunes talents ou encore le chef et pianiste Christian Zacharias.

Le FC Sion se déplaçait à Zurich lors de la 7e journée du championnat de Suisse et un match face à Grasshopper

Avec notamment le milieu de terrain international suisse Pajtim Kasami, le FC Sion pointe désormais au rang du classement de Super League. Prochain match pour les Valaisans samedi prochain à Stade Lausanne Ouchy, pour les 1/16es de finale de la Coupe de Suisse.

71e Omega European Masters de golf de Crans-Montana: les deux derniers jours perturbés par la pluie et le brouillard

Le 71e Omega European Masters de Crans-Montana: les deux derniers jours perturbés par la pluie et le brouillard. Les résultats, le dénouement, toutes les images et les réactions… avec Florent May.