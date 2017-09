LE JOURNAL DU DIMANCHE (17.09.2017)

Coupe de Suisse de Football: le FC Sion éliminé et le président Constantin irrité. La place de Tramezzani en danger?

Hier en fin d’après-midi à Ouchy, le FC Sion affrontait le Stade Lausanne-Ouchy. Côté valaisan on s’attendait à une affaire vite réglée, mais la défaite à été cinglante: 2 à 1… Toutes les images et les réactions en compagnie de notre consultant Christophe Moulin et l’interview de Christian Constantin.

Sébastien Carron a remporté son 3e titre de champion de Suisse en gagnant le rallye italien Valli Cuneesi

Le Valaisan a remporté 10 des 11 derniers rallyes du championnat de Suisse depuis le début de 2016. Il espère poursuivre la série entre le 26 et le 28 octobre prochain au Rallye International du Valais où il est le tenant du titre. Interview…

Sion Air Show: plus de 50’000 personnes sont venues admirer des voltiges dans le ciel valaisan

Pendant trois jours, jets de combats, hélicoptères et oldtimers s’offraient au regard des spectateurs. Des amateurs et des professionnels sont venus en nombre. Nous sommes allés promener nos caméras sur le tarmac pour questionner pilotes et spectateurs sur leurs performances favorites.

La maison des générations: Saint-Martin inaugurait en grande pompe un établissement d’une genre nouveau

Un concept original: une maison des générations, une résidence pour les jeunes et les moins jeunes, sous un même toit, des salles de classe, une nurserie, une crèche mais aussi des appartements pour aînés ou pour jeunes couples. Les objectifs sont multiples… Reportage.

La désalpe du côté d’Ayer. Fini pour les vaches de brouter dans les pâturages: l’automne approche à grands pas

Nous nous sommes rendus du côté de l’alpage de la Nava ou près de 90 vaches ont retrouvé leur bercail toutes de fleurs vêtues. Les désalpes sont aussi l’occasion de mettre le bétail à l’honneur. 250 à 300 personnes étaient venues assister au spectacle.

Face à face: Jean-René Germanier, ancien conseiller national, s’exprime à propos de la succession de Didier Burkhalter

L’événement politique de la semaine qui arrive c’est l’élection du successeur de Didier Burkhalter. Qui d’Isabelle Moret, Pierre Maudet ou Ignazio Cassis sera élu ? La réponse mercredi. Entre interviews et souvenirs, nous évoquons cette échéance avec un témoin d’importance: l’ancien conseiller national Jean-René Germanier.

«Au bout du web»: l’actualité commentée par le correspondant valaisan Raphaël Grand depuis Washington

La rubrique «Au bout du web» donne tous les dimanches la parole à un Valaisan à l’étranger, en lui demandant de commenter l’actualité. Aujourd’hui la parole est à Raphaël Grand, correspondant radio pour la RTS, qui nous dit ce qu’il a vu en Floride avant le passage d’Irma.

En déplacement au «Le Bol d’Or»: Lea Huszno a suivi des Valaisans pour 24 heures d’endurance à moto

Dans le sud de la France, au Castellet plus précisément, se sont courus ce week-end les 24 heures de moto, en championnat du monde d’endurance… «Le Bol d’Or» – c’est le nom de cette compétition – a vu s’affronter des équipes internationales. Parmi elles, des Valaisans. Notre journaliste Lea Huszno est sur place…

Le Zapping de la semaine écoulée

L’actualité de la semaine un brin décalée, avec quelques moments intéressants sortis des journaux de Canal9… C’est le Zapping réalisé par Maxime Siggen. Rendez-vous pour notre JOURNAL DU DIMANCHE à 19 heures!

Agenda

L’ouverture de la chasse, en Valais, c’est un événement. Nous avons fait plusieurs reportages…

Mercredi les 246 députés choisirons un successeur pour Didier Burkhalter… Ignazio Cassis, Isabelle Moret ou Pierre Maudet. Nous serons sur place.

Bagnes, capitale de la raclette. Deux jours de fête au Châble le week-end prochain: combats des génisses de la Foire du Valais, cortège des reines d’alpage, université du fromage… Il y en aura pour tous les goûts.