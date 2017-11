LE JOURNAL DU DIMANCHE (19.11.2017)

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Chablais: l’inauguration de La Maison de la Santé de Vouvry, deux mois et demi après son ouverture

Lancé il y a 4 ans, le projet de La Maison de la Santé de Vouvry est devenu réalité. Ce centre accueille praticiens et patients depuis le 5 septembre 2017. La commune de Vouvry y a investi plus de 5 millions. Les interview du Dr François Pilet, médecin à l’origine du projet, et de Reynold Rinaldi, président de la commune.

Rendez-vous incontournable de l’automne, Arvine en capitale fêtait cette année sa 10e édition à Fully

Créé en 1999 par une poignée de vignerons-éleveurs, Arvine en capitale met en valeur la petite arvine, considérée comme exclusivement valaisanne depuis 1602. Et pour parler de ce grand vin blanc si exceptionnel, qui mieux que le meilleur sommelier du monde 2000, Olivier Poussier, un inconditionnel du rendez-vous fulliérain.

Durant deux jours, ils s’en sont donnés à coeur joie: les visiteurs de la Cité des Jeux au CERM à Martigny

La Cité des Jeux vivait sa 5e édition et faisait cette année la part belle aux jeux de rôles et aux jeux grandeur nature. Plus de 1000 boîtes étaient à disposition des joueurs. L’occasion de découvrir des nouveautés. L’interview de Alex Herren, l’organisateur.

Le chiffre du jour: 145’000 visiteurs se sont déplacés à la Fondation Gianadda pour y découvrir Cézanne

L’ensemble vocal de St-Maurice donne son dernier concert dirigé par Pascal Crittin à la basilique de l’abbaye

Un concert spécial dans la vie de l’ensemble vocal de St-Maurice: son directeur passe la main après 21 ans à sa tête. Nous avons assisté vendredi aux dernières répétitions et recueilli les précisions de Xavier Fellay, le président de l’ensemble, et de Pascal Crittin, son directeur démissionnaire.

KT Gorique, la rappeuse de Martigny, et le duo sédunois The Last Moan se sont illustrés à Berne

La rappeuse de Martigny a raflé deux prix aux Swiss Live Talents, dans les catégories hip-hop et langue nationale, et le duo de blues sédunois The Last Moan s’est distingué dans la catégorie Rock/Metal. De bon augure pour ces artistes valaisans plutôt doués.

Rencontre exceptionnelle à Paris: Guillaume Gallienne et Damien Dorsaz nous parlent de leur dernier film, Maryline

Pour la sortie de son film Maryline, nous avons rencontré Guillaume Gallienne à Paris. L’occasion de faire le point sur sa carrière et de parler de son amitié de longue date avec le comédien valaisan Damien Dorsaz, qui joue dans Maryline.

Jean-François Lovey nous parle de son nouveau poste et de l’actualité politique au Grand Conseil

Grand témoin de ce Journal, Jean-François Lovey, ancien chef du service de l’enseignement est depuis quelques mois délégué à la formation. Avec lui, nous évoquerons ce nouveau poste à l’Etat, mais aussi la révision de la Constitution qui a été débattue au Grand Conseil.

FC Sion: la lanterne rouge de la Super League. C’est sur le score de 5 à 1 que les Sédunois se sont inclinés à Bâle

Retour sur la match Sion Bâle. Le score final est sévère, 5 à 1. Cela fait 11 buts encaissés en 3 matches pour Gabri. L’entraîneur catalan assume la défaite et prône le travail comme solution. Interview.

Finale de LNB de lutte: pas de chance pour les Martignerains qui perdent 18 à 19 contre Brunnen

Une finale tendue a souri aux Schwytzois lors du match aller à Brunnen. Malheureusement un des lutteurs valaisans a dû déclarer forfait sur blessure alors que les points étaient serrés. Pas de titre pour Martigny pour la 2e année consécutive. L’interview de Mirko Silian, l’entraîneur du Sporting club de Martigny.

L’ouverture des votes pour les mérites sportifs 2017: sportif, dirigeant, équipe… mais aussi athlète de la décennie

L’ouverture des votes pour les mérites sportifs 2017: qui sera distingué? C’est vous qui décidez… On vous explique tout cela en compagnie de Grégoire Jirillo, chef de l’office cantonal du sport.

Le Zapping de la semaine écoulée

L’actualité de la semaine un brin décalée, avec quelques moments intéressants sortis des journaux de Canal9… C’est le Zapping réalisé par Maxime Siggen. Rendez-vous pour notre JOURNAL DU DIMANCHE à 19 heures!