LE JOURNAL DU DIMANCHE (22.10.2017)

«Coup d’Etat» en Catalogne: le Sénat espagnol pourrait voter la suspension du gouvernement catalan

Le gouvernement de Mariano Rajoy a déclaré qu’il appliquait l’article 155 de la Constitution espagnole. Les fonctions du gouvernement catalan sont suspendues et des élections pourraient être imposées en Catalogne. Le journaliste et homme politique Carles Puigdemont dénonce un «Coup d’Etat». La réaction de Yannick Buttet, conseiller national et coprésident du groupe parlementaire Suisse-Catalogne.

Festival «Lettre de Soie» à Mase: la coprésidente Manuella Maury revient sur la première édition

Plein succès pour la première édition du festival «Lettre de Soie». Pendant 3 jours le village de Mase est devenu la capitale de la correspondance. De nombreux artistes, des expositions, des lectures, des échanges de dessins et des déambulations en tous genre dans le village hérensard. On fait le bilan avec la coprésidente de la manifestation, Manuella Maury.

Le Roi de Balavaux est le plus grand mélèze d’Europe. Sur les hauts d’Isérables, on l’a fêté

Le Roi de Balavaux, l’un des symboles du bicentenaire du Valais… Ce vénérable mélèze doré par l’automne a été protégé et mis en avant par une passerelle fraîchement inaugurée. L’interview de Patrick Gassmann, dendrochronologue.

La culture valaisanne s’exporte: des reines d’Hérens avaient rendez-vous au bord du Léman, sur les hauts de Montreux

Le premier combat de reines sur la Riviera vaudoise: l’étable d’Orgevaux a organisé des joutes avec des vaches d’Hérens. Un joli succès qui a attiré un public nombreux. Et la gagnante est valaisanne: Rahnia de Christophe Bétrisey est reine de sa catégorie et reine des reines. Reportages et interviews.

Le coup d’envoi de la rencontre annuelle des anciens musiciens militaires annoncée avec 12 coups de canon

L’association des trompettes et tambours militaires du Valais romand a été fondée en 1935. Depuis, chaque année les musiciens d’un village organisent la rencontre annuelle des anciens musiciens militaires. Musique, reportage et micro-trottoir.

«Au bout du web»: l’actualité commentée depuis Shanghai par la valaisanne Emmanuelle Roduit

La rubrique «Au bout du web» donne tous les dimanches la parole à un Valaisan à l’étranger, en lui demandant de commenter l’actualité. Aujourd’hui la parole est à Emmanuelle Roduit. Elle nous raconte son quotidien à Shanghai et évoquera le 19e congrès du Parti Communiste Chinois qui se tient en ce moment-même.

Le point sur les sujets brûlants avec Jean-Michel Cina, président de la SSR: jeux Olympiques, initiative No Billag

Le grand témoin de cette émission: le président de la SSR Jean-Michel Cina. Six mois après avoir quitté son siège de Conseiller d’Etat, il fait le point avec nous sur l’actualité brûlante de la semaine : le milliard pour les Jeux Olympiques, la baisse de la redevance annoncée par Doris Leuthard et le début de la campagne autour de l’initiative No Billag.

Marathon de Lausanne: la chablaisienne Laura Hrebrec fête sa 2e victoire

17e édition du KM vertical de Fully: le valaisan Thomas Terrettaz monte sur la 2e marche du podium

Les coureurs d’une quinzaine de nations ont répondu présent pour le contre-la-montre de 1920 mètres du KM Vertical de Fully. Le valaisan Thomas Terrettaz monte sur la 2e marche du podium. Et chez les dames, la française Christelle Dewall inscrit sa 5e victoire en 6 participations avec un chrono de 35 minutes et 10 secondes. Interview.

L’actualité de la semaine un brin décalée, avec quelques moments intéressants sortis des journaux de Canal9… C’est le Zapping réalisé par Maxime Siggen. Rendez-vous pour notre JOURNAL DU DIMANCHE à 19 heures!