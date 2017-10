LE JOURNAL DU DIMANCHE (29.10.2017)

Deuxième édition pour le salon Synergie Santé au Châble: un rendez-vous qui propose un retour à soi

Plus de cinquante exposants pour un salon sur les médecines naturelles au Châble: des stands, des conférences, des ateliers de découverte, des initiations à la réflexologie ou à la géobiologie… Reportage et interviews de la conceptrice du salon Edith Bruchez et du cancérologue Henri Joyeux.

Direction le Japon: une convention pour les fans de mangas s’est tenue au collège des Creusets à Sion

D’habitude les amateurs de mangas doivent se rendre sur la Riviera pour assister à Polymanga ou à Japan Impact. Cette fois, c’est tout un univers qui s’est déplacé dans l’enceinte du collège des Creusets à Sion. Pour cette quatrième édition, près de 1’000 visiteurs se sont déplacés. Micro-trottoir et interview de Hamid Khoshi, l’organisateur de l’événement.

Un festival rock-électro-pop à Fully: le Zikamart, 11e édition, fait peau neuve et investit la Belle Usine

Le Zikamart 2017: un concept nouveau, basé sur trois scènes pour découvrir la musique différemment tout en déambulant entre diverses ambiances musicales. Reportage et interviews de Bruno Encarnacao, co-président du festival, et de la locale de l’étape, la chanteuse Alice Torrent.

Taratata: le chanteur Cali fait l’éloge du Festival Terre des Hommes de Massongex sur France 2

Joli coup de projecteur pour Terre des Hommes Valais sur France 2. Le parrain du festival Terre des Hommes, le chanteur Cali, n’a pas hésité à faire l’éloge de la manifestation à la fin de son duo avec Pascal Obispo. Extraits.

«Au bout du web»: l’actualité commentée depuis Hong Kong par une délégation de musiciens du Conservatoire de Sion

La rubrique «Au bout du web» donne tous les dimanches la parole à des Valaisans à l’étranger, en leur demandant de commenter l’actualité. Aujourd’hui nous avons appelé une petite délégation de musiciens du Conservatoire cantonal de Sion qui a donné une série de concerts à Hong Kong. Une véritable aventure artistique et humaine.

Christophe Clivaz à propos de l’actualité: l’assemblée des Verts suisses, les Jeux olympiques, le tourisme automnal

Notre grand témoin de ce dimanche: le conseiller municipal sédunois Christophe Clivaz. Avec lui, nous reviendrons sur la semaine écoulée: l’assemblée des Verts suisses, les Jeux olympiques, le tourisme automnal… Quelles sont ses craintes, quels sont ses espoirs. Interview de Maxime Siggen.

FC Sion: retour sur le match de championnat de Suisse contre Young Boys

Ski alpin: au géant à Sölden la Valaisanne Mélanie Meillard a été éliminée suite à une chute

Giandomenico Basso remporte la 58e édition du Rallye International du Valais: l’interview du vainqueur

La 58e édition du Rallye International du Valais se termine avec la victoire de l’italien Basso. Le meilleur valaisan est Mike Coppens. Il termine à la 6e place. On fait le bilan avec le nouveau directeur de l’épreuve Cédric Borboën.

Tennis en fauteuil roulant: le 18e Sion Indoor se déroule au Domaine des Iles à Sion. Une manifestation internationale

Compétition internationale de tennis en fauteuil roulant, le 18e Sion indoor a accueilli une soixantaine de joueurs de Suisse, de France, de Belgique, de Grèce et de Russie avec 6 tableaux messieurs et 3 tableaux dames. Des sourires sur tous les visages et de la bonne humeur. Reportage.

Le Zapping de la semaine écoulée

L’actualité de la semaine un brin décalée, avec quelques moments intéressants sortis des journaux de Canal9… C’est le Zapping réalisé par Maxime Siggen. Rendez-vous pour notre JOURNAL DU DIMANCHE à 19 heures!