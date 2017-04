LE JOURNAL spécial Chablais (1 sur 4)

Durant toute la semaine, l’équipe du Journal fait halte dans une commune de cette région à cheval sur le Valais, Vaud et la France et consacre de nombreux reportages à l’actualité du Chablais. Première étape à Leysin avec comme invité Jean-Marc Udriot, président de Leysin et président de la Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises.

Depuis quatre ans, Morgins boucle des saisons d’hiver difficiles et cherche des solutions

Financièrement, la saison de ski qui se termine est plutôt difficile, en raison surtout du manque de neige pendant les vacances de Noël. Et qui dit manque de neige dit connexion impossible par les pistes avec Les Crosets ou Châtel. Morgins se retrouve alors seule avec son domaine, sans la plus-value des Portes Du Soleil. La rengaine est la même depuis quatre saisons.

Pour corriger le tir, la station se démarque avec de nouveaux produits touristiques et des événements ponctuels à succès. Et dès cet été, Morgins pourra compter sur la promotion unifiée de toute la région.

La vallée d’Illiez reçoit 10 millions de francs pour valoriser ses produits locaux

La vallée d’Illiez consolide la place de ses produits locaux sur le marché. Après la création de la SAVI en janvier dernier, la région chablaisienne vient d’obtenir un financement d’un peu moins de 10 millions de la part de la Confédération, du canton et des communes de Champéry, Troistorrents et Val d’Illiez pour valoriser la production régionale. «Ces crédits permettront de réaliser les projets, soit le marketing, des améliorations structurelles et la pièce maîtresse du dispositif qui est la cave d’affinage», indique Laurent Meier, président de la Société des agriculteurs de la vallée d’Illiez.

