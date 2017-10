Le nouveau billet de 10 francs sera en circulation dans une semaine. Il symbolise une Suisse bien organisée. Est-ce qu’il plaît déjà?

Après les billets de 50 et 20 francs, c’est au tour du billet de 10 francs de changer: la Banque nationale suisse a présenté aujourd’hui son nouveau visage. La couleur reste la même, mais le design est nouveau. Cette nouvelle coupure, comme l’a expliqué la BNS, représente une «Suisse bien organisée». Le temps en constitue l’élément principal. La main et le globe sont des motifs dominants qui figurent sur chacun des nouveaux billets. Au verso, ce sont l’horlogerie et les tunnels ferroviaires suisses qui sont à l’honneur.

Nous avons demandé aux passants comment il le trouve.

Les nouveaux billets sont plus petits et donc plus pratiques. Ils se distinguent par une combinaison innovante, alliant des éléments de sécurité complexes et un graphisme sophistiqué. Aussi garantissent-ils une protection élevée contre le risque de falsification. La prochaine coupure, celle de 200 francs, sera mise en circulation à l’automne 2018. Les deux dernières coupures de la nouvelle série, celles de 1000 francs et de 100 francs, seront émises courant 2019. La Banque nationale communiquera en temps opportun les dates exactes d’émission.