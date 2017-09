«Le Nouvelliste» fait peau neuve pour s’adapter à la nouvelle manière de consommer l’information

Les lecteurs du Nouvelliste ont découvert leur nouveau journal ce matin. La formule revisitée met en avant les informations importantes et s’adapte aux manières actuelles de consommer les informations, sur tout type de support.

«Ce qui change le plus, explique le rédacteur en chef Vincent Fragnière, c’est que nous priorisons les sujets dans toutes leurs déclinaisons, digitales et print. Priorité aux sujets les plus régionaux possible, les plus insolites possible. On ouvre avec le sujet le plus concernant du jour, avec des sujets forts. Aujourd’hui, c’était un scoop sur Verbier et la Chine, demain ce sera un témoignage de femmes qui ne trouvent plus de travail après 50 ans.»