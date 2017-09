Le Prix du Jubilé de la Fondation Oertli récompense Canal9 pour son action en faveur du bilinguisme

«Cette reconnaissance vaut comme un grand coup de chapeau à ceux qui œuvrent au quotidien aux liens et échanges entre les régions et les langues, à ceux qui s’investissent de près ou de loin dans WALLIWOOD, à ceux qui ont trituré leurs méninges en 2011 pour donner naissance à cette émission», se réjouit le directeur de Canal9 Vincent Bornet.

La chaîne de télévision valaisanne a reçu vendredi un chèque de 8 000 francs pour son travail en faveur du bilinguisme.

Il a été remis lors de la partie officielle inaugurant l’installation artistique de Karelle Ménine, «Voyage entre les langues», projet de la fondation Oertli qui fête cette année son 50e anniversaire. Anne-Catherine de Perrot, membre du Conseil de fondation explique de quoi il s’agit:

«Ce projet est une aventure qui a lieu dans six villes en Suisse, tel un voyage entre les régions linguistiques, et qui veut exprimer – selon la mission de la Fondation Oertli – que la Suisse est un pays multilingue et que ce multilinguisme est une richesse. Nous pensons qu’il faut en prendre soin, continuer de mettre en valeur cet acquis d’un vécu commun possible dans des langues différentes. C’est pourquoi la Fondation soutient depuis longtemps des projets d’échanges culturels entre les régions linguistiques de la Suisse. Estimant (ou espérant) que mieux on se connaît, plus on se rencontre, converse, s’écoute, mieux on se comprend, mieux on vit ensemble.»